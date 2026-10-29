Lula da Silva le respondió a Mauricio Macri, con una indirecta a Javier Milei: "Recuerdo cuando dialogábamos civilizadamente"

El mandatario le agradeció su saludo al argentino y compartió su deseo "de una región que trabaje unida". En ese sentido, expresó su reflexión de cuando la Argentina y Brasil "solucionaban sus diferencias de forma republicana".

"Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos", comenzó Lula en su respuesta al exmandatario argentino.

El presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva le agradeció hoy la felicitación al exmandatario argentino Mauricio Macri , tras su victoria en las últimas elecciones en Brasil . Además, el brasileño expresó que recuerda "con nostalgia los tiempos en que las diferencias entre ambos países se resolvían civilizadamente".

“ Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos y por los buenos deseos . Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos” , escribió Lula en su cuenta de X.

En ese sentido, expresó: “Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”.

El mensaje de Lula llegó en un contexto de tensión diplomática, ya que a diferencia de Macri, Milei se niega a reconocer el triunfo del PT brasileño . Incluso, durante la campaña electoral respaldó abiertamente al rival Flávio Bolsonaro.

El expresidente, en tanto, se pronunció el lunes con una felicitación directa al mandatario reelecto: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”.

Agradeço ao ex-presidente @mauriciomacri pelos cumprimentos e pelos bons votos. Compartilho plenamente o desejo de uma região que trabalhe unida pelo desenvolvimento e pela prosperidade de nossos povos. E lembro com saudades dos tempos em que diferenças circunstanciais entre… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2026

Macri fue uno de los primeros dirigentes argentinos en hacerlo, mientras la cuenta oficial del PRO en X también publicó un reconocimiento horas después del balotaje, en el que llamó a “afianzar un vínculo que es histórico y permanente” y expresó vocación de “diálogo y cooperación” en la relación bilateral.

La expresidenta Cristina Kirchner elogió su reelección y la calificó como “un auténtico 17 de Octubre electoral”. Lula le contestó con un agradecimiento directo en el que destacó “una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz” y cerró con una referencia personal: “Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera”.

Lula da Silva calificó de "vergonzosa" la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia EEUU

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este martes de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, después de que el senador recibiera una intimación para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.

“Lamento que haya salido de Brasil, porque podría quedarse aquí y demostrar que las acusaciones no son verdaderas. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó ante seguidores reunidos frente al Palacio de la Alvorada, durante una celebración por su cumpleaños número 81.

Lula también cuestionó el vínculo de la familia Bolsonaro con Washington y sostuvo que su adversario debía permanecer en el país para responder a las acusaciones. “El ciudadano que sale a escondidas de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo”, manifestó.

El mandatario recordó que, cuando fue acusado en la operación Lava Jato, recibió propuestas para abandonar Brasil o refugiarse en una embajada, pero decidió quedarse y entregarse a la Policía Federal.