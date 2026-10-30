Delatado y entregado por su madre: se investiga si la mujer también comercializaba drogas Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









Fue detenido en el barrio Illia, de la ciudad de Buenos Aires. Fue imputado por el delito de comercio de estupefacientes. Hay dos detenidos más. Se sospecha que la madre también es parte de la banda.

El hombre fue acusado del delito de comercio de estupefacientes.

La Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con el auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, obtuvo la prisión preventiva para un imputado a quien le secuestraron 360 dosis de pasta base en un domicilio. Fue su propia madre la que lo delató y entregó parte de los estupefacientes, pero se investiga si la mujer también comercializaba drogas.

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Fue la titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº21, Paula Núñez Gelvez, quien hizo lugar al pedido de la UFLA Oeste de prisión preventiva respecto del imputado que, además, había incumplido una restricción de acercamiento al barrio Illia.

El caso se inició cuando policías de la Ciudad, que realizaban tareas de prevención en el barrio Illia, observaron al sospechoso salir de una vivienda con una bolsa de nailon transparente y, cuando advirtió la presencia de las fuerzas de seguridad, intentó rápidamente guardarla en la manga de su campera.

Ante ello, los policías le pidieron que se identifique y le realizaron un cacheo preventivo, con lo que constataron que el envoltorio que había intentado ocultar contenía varias dosis de pasta base.

En ese momento, salió de la misma vivienda una mujer que manifestó ser la madre del sospechoso. Refirió de manera espontánea que su hijo comercializaba ese tipo de drogas y que ya estaba cansada de que lo haga. Acto seguido, hizo entrega a los policías de una bolsa que contenía numerosas dosis de la misma sustancia.

Al tomar intervención la UFLA Oeste, se dispuso el secuestro de la droga, un total de 360 envoltorios de pasta base y la detención de los dos sospechosos: investigan si la mujer también era vendedora y “delató” a su hijo para desligarse del caso. En ese contexto, el auxiliar fiscal Corral Galvano los imputó por el delito de comercio de estupefacientes, según la Ley 23.737, y se solicitó la prisión preventiva del sospechoso, que fue otorgada por la jueza Núñez Gelvez, luego de determinar que había incumplido una restricción de acercamiento al barrio Illia en el marco de una condena anterior por el mismo delito. La mujer quedó en libertad con medidas restrictivas.

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