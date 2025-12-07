Chiqui Tapia en la mansión de Donald Trump de Mar-a-Lago: una foto para irritar a Javier Milei en medio de la batalla Gobierno-AFA

El presidente de la AFA aprovechó el viaje a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 y participó de un encuentro de alto nivel en la residencia del mandatario estadounidense. En medio de las tensiones entre el Gobierno y la AFA, surgieron versiones sobre una foto del titular de la casa madre del fútbol argentino con el jefe de Estado en la Casa Blanca.

Chiqui Tapia y Féliz LAsarte, en la mansión de Mar-a-Lago en Miami de Donald Trump. ¿Se reunirán el presidente de la AFA y el de EEUU antes del Mundial 2026 en la Casa Blanca?

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Claudio “Chiqui” Tapia , concretó una visita a Estados Unidos este fin de semana en la que mantuvo un cónclave de alto nivel en Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump . La reunión, que se produjo pocas horas después del sorteo del Mundial 2026 , tomó un fuerte envión político en medio de la puja entre el gobierno de Javier Milei y la casa madre del fútbol argentino.

Durante la velada, Chiqui Tapia dialogó con funcionarios y empresarios estadounidenses de primera línea, entre ellos Féliz Lasarte , asesor de la Comisión de Inteligencia de la administración republicana.

Las imágenes las difundió el propio Tapia en las redes este domingo por la madrugada, en su cuenta de X (ex Twitter). Allí se ve al mandamás de la AFA junto a Lasarte, en un encuentro íntimo en la lujosa mansión del presidente estadounidense en Miami. A partir de este cónclave, surgió la posibilidad del encuentro entre el dirigente argentino y Trump en la Casa Blanca antes del Mundial 2026.

“Un honor estar presente en Mar-a-Lago, en el marco del homenaje a Charlie Kirk”, escribió el presidente de la AFA en su cuenta de la red X.

“Quiero agradecer especialmente a Félix Lasarte por la invitación a esta jornada tan importante”, añadió Tapia en su tuit, junto a una serie de fotos del evento. Lasarte es asesor de la Comisión de Inteligencia del primer mandatario estadounidense.

Según varias fuentes, la presencia de Tapia en Washington operó como un gesto institucional, clave tras la cancelación del viaje de Javier Milei a la capital norteamericana, situación que había generado tensiones diplomáticas entre ambos países, tal como adelantó Ámbito días atrás.

Durante la cena en Mar-a-Lago, Tapia mantuvo una extensa charla con Félix Lasarte, asesor de la Comisión de Inteligencia. De ese encuentro surgió una invitación formal para que el presidente de la AFA visite la Casa Blanca —posiblemente antes de la Copa del Mundo—, un gesto que confirma la intención de vincular al fútbol argentino con instancias diplomáticas de peso.

El entorno de la AFA interpreta que esta movida cumple un rol institucional y diplomático, funcionando como puente de diálogo en un contexto internacional donde confluyen deporte, política y relaciones exteriores.

Tensión en la escena local por la disputa Gobierno vs AFA

La gira de Tapia se produce en un momento delicado para la relación entre la AFA y el Gobierno nacional. En los últimos días, funcionarios y periodistas oficialistas han cuestionado duramente la gestión del dirigente, e incluso la cercanía de Lionel Messi con la conducción del fútbol.

En ese marco, la presencia de Tapia en Washington y una eventual reunión con Trump podrían interpretarse como una maniobra para reforzar su posición ante la opinión pública y el poder político local.

Por ahora, la confirmación de la cita con Trump sigue pendiente de agenda. Mientras tanto, la AFA y su presidente trabajan para aprovechar el contexto internacional generado por el próximo Mundial: en ese escenario, la visita y los contactos en EE.UU adquieren una dimensión más institucional y estratégica, en medio de la disputa con la Casa Rosada.

Malestar en Washington por la ausencia de Javier Milei en el sorteo del Mundial 2026

Tal como adelantó este medio, causó malestar en la Casa Blanca la decisión del presidente Javier Milei de cancelar el viaje que tenía previsto realizar a los Estados Unidos, este viernes, con motivo del sorteo de los partidos para el Mundial de Futbol 2026, según trascendió en fuentes diplomáticas en Washington.

“No se entiende que haya privilegiado un tema doméstico”, comentaron en estos medios haciendo referencia a que, así, desaprovecha la oportunidad de un nuevo encuentro con Donald Trump entre otras importantes reuniones. Pero lo que más preocupa en la administración norteamericana es que este episodio encierra la falta de “un contacto más fluido”.

El primer mandatario argentino fue invitado a compartir un palco con Trump y Gianni Infantino, titular de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) -iba a ser el único presidente extranjero en ese lugar - a partir de un ofrecimiento realizado por una empresa que pagó un millón y medio de dólares por auspiciar ese palco.

Estaba previsto, según trascendió, que el presidente argentino iba a ir a buscar a su par estadounidense a la Casa Blanca y juntos concurrir al evento a realizarse en el Kennedy Center.