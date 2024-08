Mauricio Macri vuelve a reunir al PRO: foco en tensión Nación-CABA y cumbre en Entre Ríos

En el macrismo bajan el tono respecto al encuentro de esta tarde, ya que se enmarca en las reuniones mensuales de la mesa del PRO. Asistirán el jefe de Gobierno Jorge Macri , central para definir qué rumbo tomar frente al incumplimiento de la Casa Rosada respecto al fallo de la Corte Suprema para la restitución de los fondos coparticipables que habían sido quitados en tiempo de la gestión de Alberto Fernández. Hay compromiso de buena voluntad del ministro de Economía Luis Caputo , pero la deuda sigue intacta. No descartan en Parque Patricios retomar la vía judicial para hacer cumplir la sentencia . Mauricio Macri había reclamado por esa cuestión apenas finalizado el capítulo Ley Bases-Pacto de Mayo, en el que el PRO jugó un papel clave para que las iniciativas de Milei llegaran a buen puerto.

También participaba del cónclave el gobernador de Chubut Ignacio Torres, así como los intendentes de Vicente López y General Pueyrredón, Soledad Martínez y Guillermo Montenegro –respectivamente-. Asimismo, asistían los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.

Cumbre en Entre Ríos

En el marco de los encuentros masivos para potenciar el músculo del PRO ante los intentos de LLA de fagocitar al sello amarillo, ya comenzó a rodar la organización de una doble jornada pautada para 29 y 30 de agosto en Paraná, que contará con el cierre de Macri en el escenario.

El anfitrión será Rogelio Frigerio, quien al otro día de que Macri lanzara dardos al “entorno” del Presidente, se tomó una foto con Karina Milei. El hecho desconcertó a la dirigencia más cercana a Mauricio Macri. “Se podría haber evitado, confunde”, señalaron. No obstante, en despachos entrerrianos expresaron que el titular del partido no solo estaba al tanto, sino que también le habría deslizado a Frigerio que le hiciera llegar pedidos propios a la secretaria general de la Presidencia. “Nos dejó una buena impresión Karina”, mencionaron, y aclararon que la posibilidad de una alianza electoral está sobre la mesa, con una PASO para dirimir candidaturas (siempre y cuando no se eliminen las primarias). Para eso, LLA debe inscribirse como partido en la provincia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/frigeriorogelio/status/1819388313452544484&partner=&hide_thread=false Si a la Argentina le va bien, a Entre Ríos le va a ir bien también. Gracias @KarinaMileiOk por recibirme, vamos a seguir gestionando siempre en pos de mejorarle la vida a quienes nos dieron la tarea de reencauzar el rumbo de nuestra provincia y del país. ¡Vamos a salir adelante! pic.twitter.com/wkDSobb2bV — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) August 2, 2024

Como el encuentro en Paraná será bajo el paraguas de la Fundación Pensar, think tank del PRO que ya lanzó dos informes con guiños y palos a Milei en proporciones medidas, el formato será con paneles. El eje girará en torno al federalismo, una forma de mostrar la estructura territorial de la que carecen los libertarios.

El “plato fuerte” (como señalaron desde la organización) será el panel que compartirán los tres mandatarios: Torres, Frigerio y Jorge Macri, moderado por la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

“No es un acto político en sentido estricto, si bien será escenario para que hable Mauricio”, dijeron desde el PRO.