Gerardo Morales sobre a Macri: "Tuvo mala fe, busca un acuerdo con la ultraderecha"

Es que Morales no se guardó nada y salió con los tapones de punta a cuestionar a Macri: “Los dichos son o de mala fé o de desconocimiento de la historia del país”, expresó este lunes en declaraciones a Radio con Vos. Y siguió: “Como presidente de la UCR no puedo no frenar el embate que hace Macri contra nuestro partido”, agregó.