Máximo Kirchner, sobre la pandemia: "Es el momento de mayor disciplina, conducta y responsabilidad"

En declaraciones radiales, Kirchner pidió a la población "empatía" en el marco de los cuidados para evitar la propagación del virus. "Piensen en el personal de salud", dijo sobre uno de los sectores más afectados.

"Mucha disciplina y conducta y no pensemos solo en si nos contagiamos nosotros si no en todo el sistema de salud. Mientras más se llenan los hospitales más en riesgo está la tarea del personal de salud", dijo el diputado en la misma línea.

En otro orden de temas, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados aseguró que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) no está en condiciones de imponerle nada a nadie" de cara a la negociación que el país tendrá con el organismo de crédito internacional.

"El Fondo no está en condiciones de imponerle nada a nadie.Tiene que hablar con el Presidente y con las autoridades argentinas. Ya demostramos que si a la ARgentina la dejan decidir sus próximas políticas va a poder hacer frente a sus deudas", consideró Máximo Kirchner en declaraciones.

Asimismo, el diputado subrayó que el FMI "debería tener autocrítica" en lugar de buscar imponer condiciones.

En tanto, se refirió al gobierno de Mauricio Macri y remarcó que fue una apuesta del poder económico que "fracasó" y "las inversiones nunca llegaron".

"El presidente Macri no conocía a quiénes gobernaba. Tenía una visión centralista, de 30 o 40 manzanas de la Ciudad de Buenos Aires y así fue el tamaño fracaso", sostuvo el diputado.

"Creo que en los últimos cuatro años aplicaron las ideas que el poder financiero y económico le decía a la ex presidenta y ahí están los resultados. Un endeudamiento feroz que no fue a hospitales sino que se evaporó y ahora hay que afrontar", subrayó en declaraciones a AM 750.