Se quebró Cambiemos en Mendoza

"El Partido Demócrata de Mendoza en una histórica votación de la Junta Central de Gobierno acaba de decidir por unanimidad salir del Frente Cambiemos y afrontar las próximas elecciones en cada departamento de Mendoza", se anunció además en la cuenta que esa fuerza política tiene en la red social Twitter.

La coalición se había conformado previo a las elecciones de 2015, en las que el oficialismo provincial obtuvo en los comicios de octubre el 46,46% de los votos, frente al 40% del Frente para la Victoria. "En esa elección, los votos demócratas fueron decisivos", sostuvieron.

Sin embargo, desde el espacio denunciaron que "la alianza no pasó de ser un acuerdo meramente electoral, y no obstante a los reclamos, no se hicieron reuniones del frente ganador, ni se cumplió con el programa de gobierno y de transparencia institucional que habíamos firmado los partidos fundadores" del Frente Cambia Mendoza.

En otro punto destacan que "las diferencias no solamente se manifiestan en el plano político de la división de poderes y de la defensa de la república y la austeridad, también se advierten en el plano de las ideas económicas".

"Los acuerdos programáticos originarios de afianzar la república siguieron sin cumplirse y el Gobierno provincial hace en Mendoza lo que critica en la Nación al kirchnerismo", indicaron.

Asimismo, los demócratas mendocinos marcaron diferencias con el gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, al rechazar el proyecto de reforma constitucional que envió el Ejecutivo a la Legislatura el pasado 11 de agosto.

"Bajo el falso argumento de la disminución del costo legislativo, el proyecto redunda en una mayor concentración de facultades por parte del Ejecutivo, un debilitamiento de las minorías y la posible desaparición de las terceras fuerzas", se advirtió en el comunicado.

Y en ese sentido, se remarcó: "Estos son algunos ejemplos que nos impulsan a dar por terminada nuestra participación con el Frente Cambia Mendoza. "Es hora de volver a la cancha a jugar con la camiseta propia".

Sobre esta decisión, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza, e intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, dijo a un medio local: "Esperamos conocer los fundamentos porque muchos nos han expresado su deseo de quedarse y seguir construyendo en Cambia Mendoza, como el diputado provincial Guillermo Mosso".