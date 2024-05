Miguel Ángel Pichetto admitió que la ley Bases podría tener cambios y defendió el régimen de inversiones

Ley Bases: Pichetto admitió que podría tener cambios

En declaraciones radiales, Pichetto insistió en que no se debe volver a trás con la discusión total de la ley Bases. “Si se modifican uno o dos artículos, habrá quediscutir sobre esos dos artículos, no sobre toda la ley. Y Diputados deberá ratificar la posición del Senado o la previa con dos tercios”, dijo en una entrevista ayer a AM 750.