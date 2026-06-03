Pablo Quirno formalizó la solicitud de la Argentina para unirse al Tratado Transpacífico

El Gobierno presentó la solicitud para incorporarse al CPTPP, uno de los acuerdos de libre comercio más importantes del mundo, en medio de su estrategia de mayor integración internacional.

Pablo Quirno formalizó la solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Argentina formalizó este miércoles su intención de incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) , uno de los acuerdos comerciales más amplios del mundo. El anuncio fue realizado por el canciller, Pablo Quirno , durante su participación en la Reunión Ministerial de la organización que se desarrolla en París.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de sus redes sociales, Quirno informó que entregó al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay , la nota de intención formal para avanzar en el proceso de adhesión.

“Le entregué al ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelanda, Todd McClay, la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos comerciales más amplios, modernos y dinámicos del mundo ”, expresó.

ARGENTINA FORMALIZÓ SU INTENCIÓN DE INTEGRARSE AL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (CPTPP). Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelandia , Todd McClay la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos… pic.twitter.com/CQIAqCX6bh

El funcionario destacó que el CPTPP reúne a 12 economías de distintos continentes y cuenta con “estándares de acceso a mercado, reglas de comercio, servicios e inversiones de los más avanzados y competitivos”. Además, señaló que durante el encuentro analizaron el rol de las economías abiertas en un contexto global que demanda “ mayor integración, previsibilidad y cooperación ”.

En París, Pablo Quirno se reunió con el presidente del BIAC

En el marco de su agenda en París, Quirno también mantuvo un encuentro con Rick Johnston, presidente del Business and Industry Advisory Committee (BIAC), la entidad que representa al sector empresarial ante la OCDE.

Según explicó, allí compartió los avances de la agenda de reformas impulsada por el Gobierno de Javier Milei y el estado del proceso de adhesión de Argentina a la OCDE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2062172307074719974&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con Rick Johnston, Presidente del Business and Industry Advisory Committee (BIAC - @BusinessatOECD), la entidad que representa oficialmente al sector empresarial ante la OCDE.



Compartí los avances de la agenda de reformas que impulsa la Argentina bajo el liderazgo… pic.twitter.com/a3M9REMz9j — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 3, 2026

Además, intercambiaron opiniones sobre los desafíos vinculados a la competitividad, la productividad y la inversión, así como la necesidad de avanzar hacia marcos regulatorios más simples y eficientes.

Para cerrar, Quirno sostuvo que “el fortalecimiento del diálogo entre gobiernos y empresas es fundamental para impulsar el crecimiento, la innovación y la prosperidad a largo plazo” y aseguró que “Argentina vuelve a ser un socio confiable”, además de afirmar que el país “será próspera”.