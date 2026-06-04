Plazo fijo por el piso: así operan los principales bancos hoy, jueves 4 de junio + Agregar ámbito en









Las colocaciones tradicionales atraviesan uno de los momentos de menor retorno de los últimos años y obligan a recalcular estrategias de ahorro.

Cómo rinden hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

Los ahorristas que siguen apostando por el plazo fijo tradicional se encuentran con un escenario muy distinto al de meses atrás. Las entidades financieras continúan ajustando los rendimientos ofrecidos para depósitos en pesos a 30 días, en línea con el nuevo contexto monetario y la desaceleración de la inflación.

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La consecuencia es visible: las tasas nominales anuales (TNA) exhiben niveles considerablemente más bajos que los registrados durante meses anteriores. Para quienes buscan preservar el valor de sus pesos, el panorama obliga a mirar con atención cada oferta disponible y comparar alternativas antes de inmovilizar fondos.

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Aunque las diferencias entre bancos pueden parecer pequeñas a simple vista, en colocaciones de montos elevados esos puntos porcentuales generan variaciones relevantes en la ganancia final. Además, algunos bancos mantienen propuestas diferenciadas para clientes y no clientes, una modalidad que sigue vigente a través del sistema de plazos fijos online impulsado por el Banco Central.

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Según el comparador oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para depósitos online a 30 días, estas son algunas de las principales tasas nominales anuales informadas por las entidades financieras este 4 de junio: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 16,25%

: 16,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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