Milei, en el cierre de campaña de Adorni: tildó de "fracasados a los amarillos" y llamó a "ponerle la tapa al cajón del kirchnerismo"

El presidente Javier Milei estuvo presente en el cierre de campaña del portavoz oficial del Gobierno y candidato de La Libertad Avanza, Manuel Adorni , en la antesala de las elecciones legislativas del 18 de mayo y apuntó contra los opositores. "No voy a perder tiempo en describir todas las inconsistencias de los amarillos fracasados porque están peleando el cuarto lugar, vengo a llamarlos para que demos la puntada final y empecemos a clavar la tapa al cajón del kirchnerismo ahora en la ciudad de Buenos Aires ", lanzó apuntando contra Leandro Santoro y Silvia Lospennato , los principales rivales del vocero presidencial en los comicios porteños.

El acto se llevó a cabo en el acto en el Parque Mitre , en el centro del barrio porteño de Recoleta. "Es una verdadera alegría volver ante las almas libres, las que no se han dejado doblegar por el partido del Estado", dijo el mandatario para abrir su discurso ante cientos de seguidores que cantaban "libertad, libertad". "Tenemos que seguir abrazándonos al cambio de la libertad y a la prosperidad que trae o volver al pasado, al modelo del partido del Estado que los hizo ricos a los políticos y pobres a nosotros ", enfatizó, instando a todos los presentes a acompañar al candidato libertario en los comicios de este domingo .

El mandatario defendió su gestión al frente de la Casa Rosada, destacó los principales datos económicos y agregó: "El verdadero ajuste es cuando se expande el Estado, cuando uno achica el Estado le devuelve el dinero a los argentinos de bien que se lo ganan laburando", dijo y agregó: "Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado dicen que no quieren ajustar, que desprecian la motosierra. Lo que no quieren es que el ajuste caiga sobre ellos, les quieren cargar el ajuste a ustedes", arremetió.