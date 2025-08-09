Gerardo Zamora oficializó a Elías Suárez y Carlos Silva Neder en Santiago del Estero







El gobernador Zamora presentó la fórmula del Frente Cívico de cara al 26 de octubre, integrada por el jefe de Gabinete y el actual vicegobernador.

Gerardo Zamora anunció la candidatura de Elías Suárez y Carlos Silva Neder para la gobernación de Santiago del Estero.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, confirmó este sábado a los candidatos que buscarán sucederlo en las elecciones provinciales del 26 de octubre. El Frente Cívico llevará como postulantes a Elías Suárez para gobernador y Carlos Silva Neder para vicegobernador.

Durante un acto público, Zamora destacó que se trata de “una fórmula con probada experiencia de gestión”, subrayando que ninguno de los candidatos tiene lazos familiares con él ni con su esposa, la exgobernadora Claudia Ledesma Abdala, en un mensaje dirigido a quienes lo acusan de nepotismo.

La fórmula Elías Suárez - Carlos Silva Neder El actual jefe de Gabinete, Elías Suárez, compartirá la boleta con Silva Neder, quien ocupa la vicegobernación desde 2017. “Este proyecto colectivo de unidad provincial trasciende nombres y garantiza gestión, estabilidad y paz social”, expresó el mandatario en redes sociales, convocando a los santiagueños a respaldar a la dupla. A la vez, Zamora competirá por una de las tres bancas en el Senado.

En un comunicado oficial, el Frente Cívico remarcó que la decisión busca “dar continuidad a un proyecto político de unidad” y resaltó la “trayectoria, compromiso y capacidad” de ambos candidatos para mantener “una gestión equilibrada y responsable” en la provincia.

La jurisdicción norteña votará, el mismo día que Nación, para renovar su poder Ejecutivo, dado que su calendario quedó desfasado como consecuencia de la intervención federal que sufrió en el pasado, similar a lo que ocurre con Corrientes, que elegirá mandatario el 31 de agosto.

Tras la noticia, Suárez aseguró que es "un honor y una enorme responsabilidad que el Frente Cívico por Santiago me proclame como candidato a gobernador, junto a Carlos Silva Neder como candidato a vice, para las elecciones del 26 de octubre". "Agradezco la confianza de nuestro espacio político, de cada sector y de cada santiagueño que nos acompaña. Asumo este compromiso con la firme convicción de seguir trabajando por el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de toda nuestra provincia", publicó.