Milei desafió a Massa a debatir en público cara a cara

Y sumó: "Me parece que lo que nos falta ahí es hacer docencia y decirles 'miren, en esta discusión de dos países, los que quieren volver para atrás, quieren volver a una etapa en la cual la Universidad es paga, el hospital es con un bono o cheque, de alguna manera creen que la jubilación es gasto'".

Elecciones 2023: Milei quiere debatir con Massa

Frente a esas críticas, Milei reaccionó en redes sociales, a través de un duro tuit. "Hola Sergio Massa. Declarar en la tele frente a un periodista militante es fácil", sostuvo Milei en un tuit que inició con una pregunta: '¿Se anima?'", sostuvo. Ahora el economista liberal desafió al ministro a un debate cara a cara en el Luna Park.

El precandidato de Libertad Avanza ya había citado al candidato de Unión por la Patria a un encuentro para discutir propuestas en público. "Elija la hora, el lugar, el moderador y llénelo de militantes. Yo voy a explicarle por qué su modelo viene destruyendo el país hace cien años mientras ustedes los políticos se benefician", había dicho Milei en las últimas horas desde las redes.

Este jueves, redobló la apuesta y hasta sumó a la cuenta del mítico estadio Luna Park para sumarlo a la idea del debate público de candidatos. "Che, @stadiumlunapark si el Ministro @sergiomassa se anima a debatir de economía conmigo nos prestan el boliche un rato?", escribió Javier Milei.

El economista también se hizo tiempo en otro tuit para pegarle con dureza al presidente Alberto Fernández, que en una entrevista con Bloomberg del martes por la tarde, donde había declarado sobre un posible triunfo de Milei en las elecciones: "No creo que la Argentina enloquezca. No, los argentinos no… eso no pasaría. De todas maneras estamos en una democracia, nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad”.

Milei le respondió: "Le cuento que enloquecer es seguir haciendo lo mismo desde hace 100 años y esperar resultados distintos. Enloquecer es liberar presos y pretender que el delito baje. Enloquecer es controlar precios y pretender que la inflación baje. Enloquecer es ahogar al sector privado y esperar que se genere empleo. Enloquecer es poner una cuarentena cavernícola y armar una fiestita en Olivos. Enloquecer es querer hacer una Argentina distinta con los mismos ladrones de siempre".

