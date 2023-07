Alberto Fernández defendió su gestión y habló de Massa, Cristina, el FMI y Milei en la tv alemana

La renegociación la llevan adelante miembros del equipo económico del ministro Sergio Massa, quien se postula como precandidato presidencial de Unión por la Patria para suceder a Fernández. A propósito del titular de Economía, el mandatario dijo que es un “extraordinario candidato” para estas elecciones pese a que, desde que llegó Massa, la inflación se espiralizó hasta llegar al 115%.

“Es verdad que recibimos un país con 54 puntos, que en el primer año lo llevamos a 35% y que la guerra volvió a llevarnos a 54%. Y hoy estamos en las consecuencias de la guerra, que en una economía con 54% de inflación presiona mucho más”, consideró Fernández, aunque remarcó: “Estoy seguro de que Sergio Massa es un extraordinario candidato y va a ser un extraordinario presidente”.

La relación con Cristina

Durante la entrevista, el mandatario fue consultado sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y si la disputa interna en el oficialismo perjudicó la gestión nacional. Fernández fue contundente al negar cualquier responsabilidad de la vicepresidenta y atribuyó las dificultades de gobierno a la pandemia, la sequía, el FMI y la guerra de Ucrania.

“No voy a hablar de eso ni atribuirle ninguna responsabilidad a Cristina en ese punto”, dijo y prosiguió: “A mí me tocaron gobernar cuatro años muy difíciles. La herencia que nos dejó el gobierno de Macri con una deuda virtualmente impagable, que ellos sabían impagables. Apenas empezaba se desató pandemia. En el medio se dio el acuerdo con el FMI para no quedar en default. Después vino la guerra y después, la sequía”, enumeró.

En cuanto a las elecciones nacionales, se refirió a la posibilidad de victoria del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “No creo que la Argentina enloquezca. No, los argentinos no... eso no pasaría”, remarcó, aunque señaló que “de todas maneras estamos en una democracia, nosotros lo que más preservamos es la institucionalidad, el Estado de Derecho, pero nosotros estamos seguros que tenemos un extraordinario candidato como Sergio Massa”.

Logros y fracasos

En un breve repaso de su gestión, sostuvo que su gobierno fue capaz de alcanzar “muchos logros” y puntualizó: “Si uno mira, en los últimos dos años, crecimos 16% la economía, la tasa de desempleo es una de las más bajas en la historia del país y la inversión social triplica a la de cualquier otro gobierno que nos haya precedido”.

“Siento que hemos hecho mucho”, dijo, aunque al ser consultado por los fracasos de la gestión reflexionó: “La inflación es un problema, el trabajo informal es un problema... Y son cosas que tenemos que resolver, están pendientes. Son cosas que me hubiera gustado poder resolver y no pude”.

“Siento que, si no hubiéramos vivido un tiempo tan complejo, podríamos haber tenido mejores resultados”, analizó.

Para cerrar, envió un mensaje a los argentinos, mientras se aproxima el final de su mandato: “Les deseo lo mejor. Tenemos el mejor pueblo. Merece lo mejor la Argentina. Siento que voy a estar agradecido de que me hayan otorgado presidir el país que amo tanto. Deseo para la Argentina que no retroceda, que siga ampliando derechos, que siga promoviendo igualdad. Y por eso confío en que los argentinos no se van a equivocar y van a seguir apostando por nosotros”.

Acuerdo Mercosur - UE

Al ser consultado sobre si hay posibilidades de que durante su presidencia se alcance el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y sea el propio Fernández quien le ponga la firma al entendimiento, dijo: "Me encantaría. Estamos trabajando (para eso). Con la llegada de Lula hemos facilitado mucho la discusión".

Sin embargo, remarcó que aún "hay cuestiones por resolver" que "tiene más que ver con Europa que con el Mercosur como el pacto verde, que ha alterado sustancialmente lo que se había firmado en junio del 2019".

En ese sentido destacó que con el presidente brasileño están trabajando para superar las diferencias entre ambos bloques comerciales pero aclaró que

"lo importante es que hay una voluntad de todos de querer encontrar un acuerdo". "Debemos preservar las asimetrías que supone integrar dos mercados tan disimiles como Europa y el Mercosur, y en eso estamos trabajando", sostuvo.