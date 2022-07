Más renuncias en Economía: Política Tributaria, Financiamiento y Relaciones Institucionales siguen los pasos de Guzmán

Raúl Rigo renunció al ministerio de Hacienda

En la carta presentada ante el Presidente, el titular de Hacienda expresó: "Me dirijo a usted, a los efectos de presentarle mi renuncia al cargo de Secretario de Hacienda de la Nación, en el cual me desempeño desde el 10 de diciembre de 2019 desde el inicio de su gestión. Sin otro particular, Saludo a usted Atentamente".