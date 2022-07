Renunció el ministro de Economía Martín Guzmán

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina", cita la misiva dirigida al presidente, Alberto Fernández, en la que repasó su gestión desde el 10 de diciembre de 2019 hasta este 2 de julio de 2022.

https://twitter.com/Martin_M_Guzman/status/1543335683133095937 Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

Desde el inicio de su gestión, Martín Guzmán se enfocó principalmente en el peso de la deuda externa argentina y renegoció con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien el país mantenía una negociación abierta por los u$s44.000 millones que contrajo la administración de Mauricio Macri. Y de hecho, tenía previsto viajar este lunes a negociar la deuda con el Club de París.

Superada esa primera etapa, que fue atravesada por la pandemia de Covid-19 primero y a la que luego se le sumaron los desajustes en la economía mundial con las políticas de reactivación económica y la guerra en Ucrania, Martín Guzmán enfocó la mira en la deuda local y el manejo de la inflación y las variables financieras. Pero mientras tanto, debió enfrentar las críticas del kirchnerismo por el recorte en el gasto público. De hecho, su renuncia se produjo mientras hablaba en un acto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la voz más fuerte dentro del espacio tripartito del Frente de Todos.

Entre los capítulos de esa interna, uno de los puntos más conflictivos fue la política energética. En esa área pisan fuerte los funcionarios que responden a Cristina Kirchner. La aplicación de una política de tarifas segmentadas y reducción de subsidios fue motivo de cruces en la alianza gobernante.

La carta de renuncia de Martín Guzmán

"En la economía, siempre hay disyuntivas", expresó el saliente Martín Guzmán en su carta de renuncia, de 7 páginas que difundió el mismo a través de la red social Twitter, incluso antes de que circulara por los canales oficiales de comunicación.

Y agregó: "Desde la experiencia que he vivido, considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante. Eso ayudará a que quien me suceda pueda llevar adelante las gestiones conducentes al progreso económico y social con el apoyo político que es necesario para que aquellas sean efectivas".