Feriados: el Gobierno estableció qué pasará con los que caen los fines de semana

Los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse.

El Poder Ejecutivo dispuso que los feriados nacionales que coincidan con sábado o domingo podrán moverse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo disponga la autoridad competente.

El nuevo criterio quedó establecido en el Decreto 614/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

De ese modo, se apunta a completar un vacío legal en la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales pero no especificaba qué hacer en los casos en que caen en fines de semana.

La medida no modifica el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.

Así, el decreto alcanza únicamente a los feriados catalogados como trasladables en la normativa vigente, que a partir de ahora podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior en caso de coincidir con sábado o domingo.

En el esquema vigente, se contempla el corrimiento de ciertos feriados para fomentar fines de semana largos. Pero, en ausencia de una pauta expresa sobre los feriados que coinciden con los días del fin de semana, el Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representa ir en contra del espíritu original de la norma.

De ese modo fue planteado en el texto publicado hoy, en donde se citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar una reglamentación que respete la voluntad del legislador sin alterar el contenido sustancial de la ley.

Feriados

Jefatura de Gabinete será responsable de aplicar los cambios en feriados trasladables

A partir de ahora, la Jefatura de Gabinete de Ministros será la autoridad de aplicación de esa norma. Tendrá la facultad de dictar las disposiciones complementarias y aclaratorias necesarias para implementar los cambios que establece el nuevo decreto. Esto incluye la decisión específica de trasladar o no cada uno de los feriados alcanzados por la medida, y en qué fecha reprogramarlos dentro de las opciones habilitadas.

A partir de ahora, la autoridad designada podrá avanzar con las definiciones operativas correspondientes. De ese modo, los feriados trasladables que coincidan con fines de semana no quedarán automáticamente fijos en su fecha original, sino que podrán moverse según se disponga para cada año calendario.

Feriado-

Cómo afectará la aplicación del Decreto 614/2025 al calendario laboral y los feriados 2025

De acuerdo con el articulado, el traslado podrá realizarse “al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior”, y la determinación final quedará en manos de la Jefatura de Gabinete. En este nuevo escenario, el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es el único feriado trasladable y que cae en fin de semana en lo que resta de 2025, por lo que podría ser el único alcanzado por esta normativa.

La reglamentación no modifica la lista de feriados existentes ni el carácter de los inamovibles. Solo aplica a aquellos días ya definidos como trasladables por la Ley 27.399. Tampoco impone de manera automática el corrimiento: simplemente habilita la posibilidad de hacerlo cuando la fecha coincida con un sábado o domingo, algo que hasta ahora no se contemplaba expresamente.