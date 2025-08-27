La provincia de Buenos Aires actualizó las multas y compensaciones del transporte fluvial intercomunal







La resolución 226/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, actualiza los montos de sanciones e indemnizaciones, considerando la nueva tarifa de boletos y los equipajes de los pasajeros.

La Provincia actualizó las multas de los transportes fluviales Foto: Noticias Argentinas

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires actualizó los montos de las multas e indemnizaciones aplicables al transporte fluvial de pasajeros de carácter intercomunal. La medida, formalizada mediante la Resolución 226-MTRAGP-2025, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial del distrito y establece nuevos valores alineados con la reciente actualización de las tarifas de los boletos.

La resolución determina que las multas por infracciones a la normativa vigente -reglamentada por el Decreto 2608/89 y la Ley Orgánica del Transporte de Pasajeros N° 16.378/57- se calcularán considerando un boleto mínimo de 405,40 pesos. Además, actualiza el valor máximo de indemnización por pérdida o avería de equipaje a 40.540 pesos, según lo previsto en el artículo 109 del reglamento.

La provincia de Buenos Aires actualizó las multas y compensaciones del transporte fluvial intercomunal Según el Ministerio, la medida responde a la necesidad de ajustar las sanciones e indemnizaciones a la realidad económica y al valor de los boletos actuales, garantizando un marco legal actualizado que proteja a los pasajeros y asegure el cumplimiento de la normativa en el transporte fluvial provincial. La resolución fue firmada por el ministro del área, Martín Marinucci.

El transporte fluvial intercomunal tiene un rol estratégico en la provincia, especialmente en la región del Delta bonaerense, donde las lanchas colectivas constituyen un medio de movilidad esencial para los habitantes de islas y zonas ribereñas. Por esa razón, las autoridades remarcaron la importancia de que exista un marco regulatorio actualizado, que permita tanto el desarrollo sustentable del sector como la preservación de los derechos de los pasajeros.

transporte fluvial.jpg El transporte fluvial intercomunal tiene un rol estratégico en la provincia, especialmente en la región del Delta bonaerense. Tigre Municipio

En este sentido, la resolución complementa las recientes actualizaciones tarifarias que regían desde principios de año y que habían quedado desfasadas en materia sancionatoria. Con este ajuste, la Provincia unifica criterios entre tarifas, multas e indemnizaciones, en línea con la política de fiscalización y control que se aplica en todo el transporte público bonaerense.