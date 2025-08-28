Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales







La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial para el 7 de septiembre y el 26 de octubre.

La medida abarca a las elecciones nacionales de octubre y las provinciales de septiembre.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para los días 7 de septiembre y 26 de octubre, fechas en las que se llevarán a cabo las elecciones provinciales y nacionales en territorio bonaerense.

La medida, publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, a través de la resolución la Resolución 231 del Ministerio de Transporte, abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.

Al respecto, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, expresó: “Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”.

“El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”, destacó.

La cartera de Transporte invitó a los municipios de la Provincia a adherir a la medida, con el propósito de reafirmar el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

Temas Boletín Oficial