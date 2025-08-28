Prorrogan la intervención de Casa de Moneda por 120 días







La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial, extiende la gestión del interventor Pedro Cavagnaro para completar el traspaso de áreas operativas a distintos organismos del Estado.

La medida también extiende la gestión del interventor Pedro Cavagnaro.

El Poder Ejecutivo prorrogó por 120 días la intervención de Casa de Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y ratificó en su cargo al interventor Pedro Daniel Cavagnaro, según lo establece el decreto 615/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La medida responde a la necesidad de concluir el proceso de reorganización iniciado en 2024, que incluyó la transferencia de áreas productivas a otros organismos estatales. Entre ellas, el servicio de trazabilidad impositiva pasó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la fabricación de pasaportes al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la billetera virtual a la empresa estatal Arsat.

Según los informes elevados por la intervención, el traspaso de personal y equipamiento resultó más complejo de lo previsto y requiere mayor tiempo para garantizar una transición ordenada.

Casa de Moneda, que en diciembre de 2024 se transformó en sociedad anónima unipersonal, mantiene entre sus funciones principales la impresión de billetes y especies valoradas, así como la provisión de impresos especiales para organismos públicos y privados.

