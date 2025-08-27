De cuánto será el aumento en las becas para deportistas y entrenadores de alto rendimiento que dispuso el Gobierno

La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, regirá desde el 1° de agosto y hasta el 31 de marzo de 2026. El incremento apunta a sostener la preparación del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La Jefatura de Gabinete , a través de la Vicejefatura del Interior, dispuso este miércoles un incremento del 8% en las becas destinadas a deportistas, entrenadores, profesionales de las ciencias aplicadas al deporte y personal técnico administrativo , según la Resolución 356/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La medida establece que el aumento regirá desde el 1° de agosto de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 , y se aplicará a los cuadros de categorías de becas aprobados en marzo de este año. De esta forma, el beneficio alcanza tanto a atletas de alto rendimiento como a quienes los asisten en el plano técnico y científico.

De acuerdo a lo fundamentado por la Dirección Nacional de Desarrollo Deportivo, Federativo y Representación Nacional, la decisión se vincula con el inicio del ciclo olímpico y paralímpico tras los Juegos de París 2024 , con vistas a la preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En ese camino, los atletas argentinos deberán afrontar competencias internacionales que otorgan puntaje para los rankings clasificatorios, como los Juegos Panamericanos Junior 2025, los Juegos Suramericanos 2026 y los Panamericanos de Lima 2027.

El organismo remarcó que la asistencia económica resulta “ fundamental ” para garantizar la participación de los deportistas en condiciones de igualdad frente a sus pares de otros países, al tiempo que la resolución aclara que la medida no implica una erogación presupuestaria adicional, dado que se instrumenta con crédito disponible en el presupuesto 2025.

Un medallista olímpico argentino cuestionó a Javier Milei por el abandono del deporte

El medallista olímpico en Seúl 88 y referente del vóley argentino, Jon Uriarte, denunció el desmantelamiento del sistema deportivo durante el gobierno de Javier Milei. Durante un discurso en público, el deportista advirtió que el ajuste presupuestario está afectando gravemente a clubes, escuelas deportivas, atletas de base y al alto rendimiento.

“Vemos el abandono de una estrategia de desarrollo del sistema deportivo argentino y un daño muy importante”, analizó Uriarte sobre el comienzo de su exposición. Según detalló, el presupuesto destinado al deporte se redujo un 56% en dos años, con una ejecución parcial del 64%. Además, lamentó la pérdida de escuelas deportivas, el vaciamiento de los Juegos Evita, la eliminación de 40 disciplinas y el “ataque a los clubes argentinos”.

Por otro lado, el deportista también apuntó contra el deterioro del deporte adaptado y al desfinanciamiento del ENARD. “Si solo damos becas a los deportistas exitosos, en pocos años no vamos a tener nuevos atletas que accedan a esa posibilidad”, sostuvo. En ese sentido, denunció que, actualmente, los equipos no han cobrado sus becas, lo que —según dijo— obliga a “discutir el modelo de país”.