La ANAC aprueba nuevo procedimiento para la información de vuelos comerciales en aeropuertos nacionales







La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, elimina la obligación de contar con autorización previa y reemplaza el trámite por un esquema de información y fiscalización posterior.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó la derogación de la resolución que desde 2019 regulaba la aprobación de factibilidad horaria para las operaciones de transporte aerocomercial. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 567/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma establece un nuevo “Procedimiento de Información de Operación de Vuelos Regulares, No Regulares y Especiales” con inicio, escala o destino en aeródromos argentinos. Según el texto, a partir de ahora los operadores aéreos nacionales deberán informar sus servicios programados, que luego serán sometidos a fiscalización, sin necesidad de acreditar previamente la obtención de slots u horarios.

De acuerdo a lo fundamentado en los considerandos de la norma, la medida busca adecuar la normativa al Decreto de Necesidad y Urgencia 338/25 que reformó el Código Aeronáutico y se enmarca en el nuevo esquema de política de aviación que promueve la libre competencia, el acceso abierto al mercado y la desburocratización del sector.

La resolución lleva la firma del administrador nacional de Aviación Civil, Oscar Alfredo Villabona, y entrará en vigencia a partir de hoy.