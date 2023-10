Moria reveló la particular frase con la que motiva a Massa ante las críticas

En ese marco, Massa reveló cuál es la frase que "Mamá Mo" le dice cada vez que enfrenta duras críticas. “Cuando me critican Moria me manda audios y me dice ' envaselinate' . No le des bola a los ataques”, develó el ministro de Economía entre risas.

Moria también dio detalles sobre su actitud frente a la vida: “Siempre me arreglé yo sola, trabajo un montón y no me quejo, no me enfermo y nunca me duele nada. No soy una wonderwoman, lo que creo es que es una cuestión de actitud”, afirmó tajante. Mirtha, sorprendida ante la afirmación de la vedette, apuntó “¿Ni los huesos?” y ante la negativa de Moria, Massa remató: “Es imbatible, mamá Mo”. Mostró así, una vez más, la complicidad y el buen vínculo entre ambos.