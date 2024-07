Movida Macri-Bullrich puede complicar gestión porteña a Jorge Macri

Arenaza consideró que la Ciudad tiene razón en cuanto a esa deuda en disputa pero dijo que "hay que pagar una deuda millonaria que los porteños necesitamos para hacer obras y, además, todos los meses recibir la parte de coparticipación que hoy no estamos recibiendo. Me parece que el reclamo de (Jorge) Macri es oportunista: o su primo no le avisó que hay una comisión trabajando o no sé. Es un reclamo más político que real", dijo el legislador.

Como sea, por ahora nadie piensa moverse de su butaca en la Legislatura porteña y el bullrichismo intentará "ser garante de la gobernabilidad".

Es que Jorge Macri viene construyendo mayoría legislativa de acuerdo a la ocasión, para saldar que no tiene quorum propio y que apenas le falta un voto para conseguirlo, lo que lo obliga a pactar con los libertarios ya que, el otro bloque de la oposición es Unión por la Patria.

Lo que fue Juntos por el Cambio ahora es un lote de bloques que suman 30 diputados en conjunto, le mitad exacta del recinto. El sello oficialista Vamos por Más, tiene la mitad de esos legisladores, 15 que integran el PRO, 4 legisladores referenciados con Bullrich y 3 de la Coalición Cívica. El resto son 8 radicales, 1 socialista, 3 de la agrupación de Graciela Ocaña y 3 republicanos.

Los diputados de Carrió ya dijeron en su momento, que permanecían junto al PRO en la medida en que Jorge Macri no haga acuerdos con La Libertad Avanza.

Es que, si se retiran de la bancada y también lo hicieran los legisladores de Bullrich, para mostrar diferencias, podría perjudicar al jefe de Gobierno ante la necesidad de conformar alianzas para la sanción de leyes.

Por ahora, en agenda del Jefe de Gobierno está el proyecto que crea un fuero Laboral para la Ciudad de Buenos Aires y se espera que presente una iniciativa para modificar el Código Urbanístico.