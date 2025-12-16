El joven tenía 21 años. Según las autoridades, se aplicaron todos los protocolos correspondientes.

El personal de seguridad de la Quinta de Olivos encontró sin vida a un integrante del Ejército Argentino este martes a la madrugada, en uno de los puestos internos de custodia de la residencia presidencial . El episodio ocurrió dentro del predio y activó de inmediato los procedimientos previstos para este tipo de situaciones.

Tras conocerse el hecho, se pusieron en marcha los protocolos de emergencia y se solicitó la presencia de los servicios médicos, que arribaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del uniformado.

El Gobierno indicó que se trata de Rodrigo Gómez , de 21 años , quien se estaba ocupando de la vigilancia dentro del predio al momento del episodio.

"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".

La investigación judicial

Por orden del Juzgado Federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, intervinieron distintas áreas de las fuerzas federales, que realizaron las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del predio presidencial.

Desde el Gobierno nacional informaron que la investigación continuó abierta y que todas las hipótesis permanecieron bajo análisis.

Además, remarcaron que solo las autoridades judiciales competentes serán las encargadas de difundir información oficial a medida que avance la causa.

Comunicado de la Vocería Presidencial tras la muerte del soldado

La Vocería Presidencial, a través de X, realizó un comunicado tras la muerte del soldado en la Quinta de Olivos. Donde, luego de mencionar que se activaron los protocolos correspondientes, "se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias, por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado".