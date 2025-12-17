Cambios en ARCA: designaron al reemplazo de Andrés Vázquez en la DGI tras asumir como titular del organismo

El Gobierno oficializó la designación de Mariano Mengochea al frente de la Dirección General Impositiva, luego del ascenso de Andrés Vázquez como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tras la renuncia de Juan Alberto Pazo a la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el posterior nombramiento de Andrés Edgardo Vázquez como su reemplazante, el Gobierno avanzó con la cobertura de otro casillero clave: designó a Mariano Mengochea como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI) , que había quedado vacante.

La decisión fue formalizada mediante el decreto 891/2025 , publicado en el Boletín Oficial , que establece que Mengochea asumirá sus funciones a partir del 18 de diciembre de 2025 .

El flamante director no es un nombre ajeno a la estructura del organismo. Desde octubre del año pasado se desempeñaba como subdirector general de Operaciones Impositivas Metropolitanas dentro de la DGI , cargo al que había accedido por una disposición oficial también publicada en el Boletín Oficial. En ese rol, asistía al Director General en la ejecución, coordinación y fiscalización de los tributos interiores , una función central dentro del esquema operativo de ARCA .

Entre sus responsabilidades se encontraba además la supervisión de los recursos de la seguridad social , siempre bajo las directivas del Director Ejecutivo, así como la coordinación de las tareas vinculadas a impuestos, aportes y otros ingresos en las dependencias del organismo dentro de su jurisdicción.

Mengochea cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito aduanero y tributario. Desarrolló buena parte de su carrera en la Aduana de La Plata , donde trabajó durante años como analista de Asuntos Técnicos. También tuvo actividad académica como docente en la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario de la Universidad de Lomas de Zamora . Dentro de la Dirección General Impositiva , fue supervisor en 2009 y, en 2013, ascendió a jefe de División de Fiscalización.

El movimiento en la DGI se inscribe en una reconfiguración más amplia del área recaudatoria, que tuvo como punto de partida la salida de Juan Pazo, quien presentó su renuncia al ministro de Economía, Luis Caputo. Desde el Ministerio de Economía indicaron que el exfuncionario manifestó su intención de regresar al sector privado, aunque continuará colaborando en iniciativas vinculadas al desarrollo de la actividad económica.

En su reemplazo, el Ejecutivo designó a Andrés Vázquez como director de ARCA, con el objetivo de reforzar los controles y fiscalizaciones dentro del sistema tributario. Vázquez es licenciado en Administración y contador público, egresado de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), y cuenta con formación internacional en materia de prevención de delitos financieros, incluyendo capacitaciones en organismos de los Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro y la Drug Enforcement Administration (DEA).

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó cargos estratégicos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en los organismos que surgieron tras la reforma del sistema tributario. En el último año había estado al frente de la DGI, uno de los principales brazos operativos de la fiscalización impositiva, en reemplazo de Gabriel Ramírez, y es considerado una persona cercana al asesor presidencial Santiago Caputo.

La gestión de Pazo había comenzado el 11 de diciembre de 2024, tras suceder a Florencia Misrahi, y fue destacada por su participación en iniciativas orientadas a la simplificación administrativa, como el IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso de la Ley de Inocencia Fiscal.