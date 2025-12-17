Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: quién y cómo encontró el cuerpo de Rodrigo Gómez + Seguir en









El joven fue encontrado en uno de los puestos internos de la Quinta presidencial. La justicia evalúa la posibilidad de suicidio.

Un soldado de 21 años identificado como Rodrigo Gómez fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos en las últimas horas. Con una investigación ya en curso, ahora se conoció quién lo reconoció y cómo fue el momento del hallazgo.

El joven soldado de 21 años fue encontrado este martes durante su turno de trabajo, mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial, según indicaron desde el Gobierno.

También se encontró una carta de despedida para su familia en la que habría reconocido tener deudas. Su cuerpo presentaba signos de disparo a la altura de su cabeza y la justicia maneja la posibilidad de suicidio.

La autopsia de Gómez se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con la investigación a cargo de la jueza Arroyo Salgado. La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado.