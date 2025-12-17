Un soldado de 21 años identificado como Rodrigo Gómez fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos en las últimas horas. Con una investigación ya en curso, ahora se conoció quién lo reconoció y cómo fue el momento del hallazgo.
Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: quién y cómo encontró el cuerpo de Rodrigo Gómez
El joven fue encontrado en uno de los puestos internos de la Quinta presidencial. La justicia evalúa la posibilidad de suicidio.
-
La Justicia ordenó la autopsia del soldado muerto en la Quinta de Olivos
-
Soldado muerto en la Quinta de Olivos: qué se sabe hasta ahora de la investigación
El joven soldado de 21 años fue encontrado este martes durante su turno de trabajo, mientras se realizaba tareas de seguridad en la residencia presidencial, según indicaron desde el Gobierno.
Muerte en la Quinta de Olivos: quién encontró a Rodrigo Gómez
Gómez se encontraba de guardia al momento de ser encontrado por un compañero en uno de los puestos internos, según comunicado del Gobierno.
Muerte del soldado en la Quinta de Olivos: la Justicia ordenó la autopsia de Rodrigo Gómez
La Justicia ordenó este martes que se le realice la autopsia al soldado Rodrigo Gómez, encontrado sin vida en la Quinta de Olivos, para esclarecer las circunstancias de su muerte. Tenía 21 años y había dejado una carta.
La autopsia de Gómez se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con la investigación a cargo de la jueza Arroyo Salgado.
La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado.
- Temas
- Olivos
- Fuerzas Armadas
Dejá tu comentario