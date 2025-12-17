Qué significa el estrés de la Navidad, según la psicología + Seguir en









A pesar del espíritu navideño, esta época del año puede generar una subida en los niveles de estrés según los expertos.

Cómo evitar estresarse en navidad y año nuevo según los psicólogos. Pixabay

La Navidad no se trata solo de festejar, comer rico y disfrutar de las reuniones familiares. Si bien suele asociarse con la alegría, también pueden aparecer otros factores, como la tensión emocional generada por la combinación de compromisos sociales, compras, expectativas y encuentros prolongados.

Por este motivo, el estrés navideño es considerado un fenómeno real dentro de la psicología, ya que la acumulación de estas variables puede derivar en una sensación de agobio persistente, difícil de disipar incluso durante una fecha tradicionalmente pensada para el disfrute.

navidad celular Por qué algunas personas se estresan en Navidad y Año Nuevo Según la profesora Ayalla Rubio de la Universidad Estatal de Michigan, esto sucede porque uno intenta disfrutar de la familia, mantenerse estable y llegar con todo. Este intento de controlar todo de forma constante incrementa automáticamente la presión emocional que se siente. Se considera que se trata de una reacción lógica ante lo que representa un cierre de año.

De la misma universidad, la psicóloga Stephanie Preston hace una comparación entre la Navidad que se muestra en las películas y la realidad, que está marcada por urgencia, compras de último momento y conflictos que se acumulan. En resumen: una dosis aumentada de adrenalina y cortisol. Por esta razón, Preston recomienda aprender a repartir las tareas y bajar las expectativas.

Las señales de que posiblemente alguien esté lidiando con estrés navideño son:

Irritabilidad

Dolores de cabeza

Falta de sueño

Fatiga constante

Dificultad para concentrarse

Nostalgia intensa

Comparación con otras personas o ideas Cómo evitar el estrés en las fiestas El primer paso es no negar el malestar, ya que hacerlo solo alarga su estadía. En segundo lugar, poner límites, planificar con antelación y repartir responsabilidades ayuda a que se maneje la situación de una manera menos estresante, por lo que la sensación de caos tiende a irse. Por otro lado, reservar espacios y tiempos para uno mismo como salir a caminar o leer para desconectarse puede resultar de suma utilidad en este tipo de escenarios. También se deben reducir las expectativas que puedan ser irreales y entender que no se trata de resignarse sino de priorizar lo que importa más. Se recomienda ver a un profesional de la salud mental si la tensión persiste, para que brinde herramientas más específicas a cada caso para sobrevivir y disfrutar de las fiestas.

