Soldado muerto en la Quinta de Olivos: qué se sabe hasta ahora de la investigación

La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El joven fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años.

Un joven soldado de 21 años fue halaldo sin vida en la Quinta de Olivos.

Un soldado de 21 años identificado como Rodrigo Gómez fue hallado sin vida en la Quinta de Olivos y la Justicia analiza la posibilidad de un suicidio . La investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado , quien asumió la conducción del expediente.

De acuerdo con información oficial, el joven cumplía tareas de seguridad en la residencia presidencial y fue encontrado en uno de los puestos internos del predio durante la madrugada. Aunque se evaluaron distintas hipótesis, la principal línea investigativa indicó que el efectivo se quitó la vida .

Tras el hallazgo, servicios médicos se presentaron de inmediato en el lugar y constataron el fallecimiento, mientras distintas áreas de las fuerzas federales intervinieron para realizar las pericias correspondientes .

En un comunicado oficial , la Casa Rosada informó que el joven pertenecía al Ejército Argentino y lo identificó como Rodrigo Gómez, quien se encontraba a cargo de la vigilancia interna al momento del hecho.

El soldado fue encontrado en uno de los puestos internos durante la madrugada.

"En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio.

Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar, fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente".

La investigación judicial

Por orden del Juzgado Federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, intervinieron distintas áreas de las fuerzas federales, que realizaron las pericias correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido dentro del predio presidencial.

Desde el Gobierno nacional informaron que la investigación continuó abierta y que todas las hipótesis permanecieron bajo análisis.

Además, remarcaron que solo las autoridades judiciales competentes serán las encargadas de difundir información oficial a medida que avance la causa.

La magistrada evalúa si el soldado se suicidó o si fue víctima de un hecho criminal aunque se esperan avances en los peritajes clave de la Policía, al tiempo que también se llevará a cabo la autopsia.

Comunicado de la Vocería Presidencial tras la muerte del soldado

La Vocería Presidencial, a través de X, realizó un comunicado tras la muerte del soldado en la Quinta de Olivos. Donde, luego de mencionar que se activaron los protocolos correspondientes, "se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias, por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado".

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y… — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 16, 2025

El presunto suicidio por deudas y la carta que habría dejado

Custodios de la Quinta, el jefe de la seguridad residencial y personal de la DUOF San Isidro trabajaban en la escena del hecho, mientras que indicaron: " Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza".

A su vez, trascendió que Gómez redactó una carta en la que manifestaba que tenía una deuda de $2.000.000 con varios bancos.

No obstante, la investigación continúa en curso y, según el comunicado oficial, todas las hipótesis permanecen bajo análisis.

Quién era el soldado encontrado muerto en la Quinta de Olivos

El soldado prestaba servicios en el Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y era oriundo de una ciudad de la provincia de Misiones.

De acuerdo con un relevamiento de su situación comercial y crediticia realizado por este medio, registró deudas impagas de distinta antigüedad que rozaron los $2.000.000, distribuidas entre bancos y entidades financieras.

En cuanto a su situación administrativa, el salario estaba a cargo de la Contaduría General del Ejército. Por su parte, la Casa Militar, organismo responsable de la custodia de la Quinta de Olivos, depende orgánicamente de la Secretaría General de la Presidencia.