Nación y CABA firmaron el traspaso de la cárcel de Marcos Paz y acordaron avanzar con el desalojo de Devoto

Karina Milei, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva participaron de la firma por parte del Gobierno nacional, mientras que Jorge Macri y Gabino Tapia estamparon la rúbrica de parte del Ejecutivo porteño.

Nación firmó este jueves con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el acta provisoria para el traspaso definitivo de los nuevos pabellones de la cárcel de Marcos Paz desde la órbita porteña a la nacional que permitirá, además, avanzar con el traslado de internos y la desocupación del penal de Villa Devoto.

De la rúbrica participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acompañado del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros de Justicia y Seguridad porteños, Gabino Tapia y Horacio Giménez.

Las nuevas instalaciones fueron construidas en un predio de 80 hectáreas y tendrán lugar para alojar a 2.240 detenidos. Allí serán trasladados los 1.500 internos que actualmente están alojados en el penal porteño.

Luego de la firma, Jorge Macri habló con la prensa y destacó el traspaso como un logro que hace décadas perseguía la Ciudad y que se alcanzó fruto de "la voluntad política y la decisión de que prime el interés del vecino, la tranquilidad del barrio por sobre todas las cosas".

El emplazamiento de los pabellones que llevó adelante la gestión de Macri comenzó en 2024, tras cinco años de parálisis. Cuenta con cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además, está compuesto por un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

"No es un render. Son las 80 hectáreas en Marcos Paz donde la Ciudad construyó la cárcel más moderna del país con capacidad para alojar a más de 2.200 reclusos". El ministro de Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, publicó un video en su cuenta de "X" sobre la obra del penal federal. GCBA

Traslado de presos y visita de León XIV a Devoto

Para llevar adelante el traslado de los detenidos hacia el nuevo penal, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

"Es una mudanza de 1500 personas", explicó Monteoliva tras la firma, y señaló que requerirá de una planificación de las tres jurisdicciones: Nación, Ciudad y Provincia.

El traslado comenzará en los próximos días, pero no se completará hasta fin de año. La titular de Seguridad explicó que durante la visita de León XIV a Devoto, prevista para el 11 de noviembre, se suspenderá la mudanza. "Quedará un pequeño grupo para la visita", explicó. El traslado se retomará en la segunda quincena de noviembre.

La secretaria general de la Presidencia destacó el trabajo "conjunto entre Nación y Ciudad" que permitió avanzar con el traspaso de los pabellones y de los detenidos. Además se refirió a la visita del Papa: "No afectará la visita. Se va a parar durante unos días y después se determinará".

El Gobierno nacional continúa avanzando en la preparación del nuevo complejo y en la coordinación del traslado, como parte de su compromiso con una Argentina de Ley y Orden.