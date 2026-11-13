Nación y CABA firmaron un acuerdo para potenciar el acceso a la justicia y la asistencia a las víctimas

El ministro de Justicia de Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, suscribieron el Convenio Marco de Cooperación. Buscan fortalecer las acciones conjuntas para mejorar la respuesta judicial al delito.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques , y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, encabezaron este viernes la firma de un acuerdo para fortalecer los servicios de orientación jurídica a la ciudadanía, prevención de delitos y asistencia integral a las víctimas.

La rúbrica del Convenio Marco de Cooperación se llevó a cabo en la sede de la cartera de Justicia nacional y prevé la consolidación de acciones conjuntas destinadas a promover y facilitar el acceso a la justicia , la asistencia integral a víctimas de delitos, el desarrollo de capacitaciones y diversas actividades de prevención comunitaria.

"Junto al ministro Mahiques acordamos trabajar de manera coordinada para impulsar acciones de orientación, acompañamiento y prevención, y desarrollar iniciativas que acerquen la Justicia a las personacs" , expresó Tapia tras la firma.

El ministro porteño destacó a su vez la articulación entre instituciones como un factor clave para construir un sistema de Justicia "más accesible y al servicio de la ciudadanía".

El convenio potencia el despliegue operativo llevado adelante por la Dirección General de Acceso a Justicia y la Dirección General de Asistencia a la Víctima.

Mediante la rúbrica de este convenio, ambas carteras reafirman su compromiso de acercar herramientas institucionales eficaces a la ciudadanía, removiendo obstáculos y garantizando una atención oportuna y adecuada para los sectores que más lo necesitan.

Firmamos un convenio marco de colaboración entre los Ministerios de Justicia de la Nación y de la Ciudad para promover el acceso a la Justicia y fortalecer la asistencia integral a las víctimas.



Junto al ministro @JuanBMahiques acordamos trabajar de manera coordinada para… pic.twitter.com/2RT7O2tb4I — Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) November 13, 2026

La firma del acuerdo refleja, una vez más, el entendimiento entre ambas jurisdicciones y, en particular, entre los titulares de ambas carteras. En lo que va del año, Mahiques y Tapia suscribieron convenios para el traspaso de competencias de delitos desde el ámbito nacional a CABA y del Fuero Penal Juvenil.

La transferencia incluyó delitos contra el honor, como calumnias e injurias; contra la integridad sexual, entre ellos abuso y explotación; y contra la libertad, como amenazas, secuestros y privación ilegítima de la libertad. También comprende infracciones vinculadas con la seguridad del tránsito, la propiedad intelectual, el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y la protección de la fauna silvestre.

Asimismo, en el acuerdo se determinó el traspaso de la totalidad de los delitos no federales cometidos por menores de edad. El régimen alcanza a adolescentes de entre 14 y 18 años y contempla también la intervención tutelar para los menores de 14 años involucrados en hechos delictivos.