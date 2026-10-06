CABA entregará a Nación los nuevos pabellones de la cárcel de Marcos Paz y se prepara para desalojar Devoto

Alejandra Monteoliva y Horacio Giménez suscribirán un acuerdo para traspasar las instalaciones a la órbita nacional. Allí se trasladarán los presos de Devoto, cárcel que será desalojada.

Jorge Macri durante una visita a las obras en Marcos Paz en enero de este año.

El Gobierno porteño anunció que este jueves se firmará la entrega a Nación de los nuevos pabellones en la cárcel de Marcos Paz , el complejo penitenciario más moderno del país. La transferencia de la instalación permitirá comenzar a planificar el traslado de los presos del penal de Villa Devoto. Cómo será el plan para su desalojo.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y su par de CABA, Horacio Giménez, se reunirán para suscribir el convenio para ceder al Gobierno nacional la administración sobre la edificación construida en un predio de 80 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. El edificio tendrá lugar para alojar a 2.240 detenidos.

Desde el 2024, las autoridades porteñas y Nación vienen trabajando para instrumentar acciones que permitan aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir las alcaidías de CABA. En aquel año, el gobierno de Macri reactivó las obras tras cinco años de parálisis.

En enero, la Ciudad firmó el compromiso para traspasar las instalaciones. En aquel entonces afirmaron que la culminación de la obra iba a permitir “ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal”.

Concluida la construcción, los pabellones pasarán a manos de Nación. El nuevo complejo cuenta con cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además, cuenta con un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

El plan para trasladar a los presos de Villa Devoto

En el acuerdo que suscribirán este jueves Monteoliva y Giménez se comprometerán a crear un Comando Unificado Federal integrado por fuerzas de seguridad federales, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires que se encargará ejecutar el traslado de los presos de Villa Devoto a Marcos Paz. "Se hará de manera gradual y progresiva para garantizar las condiciones de seguridad y control durante todas sus etapas", informó Ciudad.

El plan operacional para llevar adelante el traslado contemplará distintos factores. Por un lado, se tendrá en cuenta el perfil criminológico de cada preso y la prevención de riesgos durante el recorrido. Por otro, se crearán mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante eventuales incidentes o contingencias.

La creación del Comando quedó formalizada mediante la Resolución 1018/2026, firmada por la ministra Monteoliva y publicada este martes en el Boletín Oficial. El nuevo organismo se denominará Comando Unificado Federal - Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y funcionará desde la entrada en vigencia de la norma.

La cárcel de Villa Devoto, en CABA. Liotto Propiedades

Traslado de Devoto: el Gobierno creó un comando especial para la mudanza a Marcos Paz

Según los fundamentos, el traslado responde a un convenio marco firmado en marzo de 2018, que previó la construcción del nuevo establecimiento penitenciario en Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo porteño. Ese acuerdo establece que deben trasladarse la totalidad de los internos y el equipamiento al nuevo edificio, y luego cerrarse el establecimiento.

El texto explica que esas atribuciones correspondían originalmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero que pasaron a la cartera de Seguridad luego de que el Decreto 8/24 transfiriera a su órbita la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal.

La resolución argumenta que "por la magnitud y complejidad de los traslados" es necesario convocar al comando interfuerzas, creado en 2024, para asegurar las condiciones de seguridad, el orden público y la protección perimetral y vial durante el operativo.

Entre los objetivos del nuevo comando figuran preservar el orden público durante el traslado de los internos y del equipamiento, contribuir a la seguridad de la población civil, proteger al personal penitenciario, a las autoridades y a quienes participen en las operaciones, y prevenir delitos federales y acciones que puedan afectar la seguridad interior. También deberá resguardar ambos complejos penitenciarios, los corredores viales y los puntos estratégicos del recorrido, establecer mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante incidentes, y cooperar con las autoridades locales.

El comando estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de otros organismos nacionales que sean convocados.