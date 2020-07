Causa peajes: Dujovne negó participación, presentó un escrito y no respondió preguntas

Dujovne presentó un escrito en el marco de la videoconferencia en la que había sido citado a declarar y en la que se negó a responder preguntas. La situación procesal del exministro se resolverá en los próximos días.

Dujovne prestó declaración indagatoria a través de un escrito y no respondió preguntas. A continuación su exposición: “Voy a declarar y quisiera realizar la siguiente manifestación. Me encuentro en condiciones de aclarar, desde ya, que no tuve ninguna participación en el tema de la renegociación de contratos de concesión de autopistas, que es objeto de investigación en la presente causa. Ello, por la sencilla razón de que se consideró que la ley vigente al momento en que se requirió la participación del Ministerio de Hacienda, no le otorgaba intervención a dicha cartera, cosa que sí sucedía hasta diciembre de 2017".

"El Ministerio que yo dirigía no emitió ningún juicio de valor, ni tampoco opinó si estaba bien o mal, porque no le correspondía hacerlo, nada más. Estoy presentando un escrito en donde he volcado todo lo que conozco y todo lo que puedo decir sobre este tema hasta el momento. Si luego de la lectura de la documentación obrante en la causa, surgen cuestiones no abarcadas por mis manifestaciones, ampliaré mi declaración a fin de formular las aclaraciones que fueran necesarias", explicó en el escrito.

Según explicaron fuentes cercanas al elxministro, en el marco de la ley de emergencia de enero de 2002 (ley 25.561) se estableció que el Ministerio de Hacienda debía suscribir los acuerdos de renegociación de contratos de servicios públicos que se celebrasen en ese marco, junto con los ministerios a cuyas órbitas correspondiesen los respectivos contratos sujetos a renegociación (decreto 367/2016).

También afirmaron que lLa renegociación del contrato de Autopistas del Sol (Ausol) comenzó mientras estaba vigente esta normativa y por eso se preveía la intervención del Ministerio de Hacienda. A fines de 2017 el Congreso Nacional no renovó la emergencia económica (como venía haciéndolo desde que se había sancionado la ley 25.561) y, en consecuencia, el Ministerio de Hacienda dejó de tener competencia para intervenir en las renegociaciones de todos los contratos de servicios públicos. Por esa razón, en la primera mitad de 2018 el Ministerio de Hacienda no intervino en la renegociación del contrato con Ausol, dado que no tenía competencia para hacerlo.

Los abogados de Nicolás Dujovne manifestaron además que sin perjuicio de esta declaración, se reservaban el derecho de pedir la nulidad de la indagatoria ya que todavía nadie pudo ver la documentación en que se basa la acusación, lo que impide la defensa en juicio.

Dietrich

Previamente, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich por administración fraudulenta, a raíz de la renegociación de los contratos de autopistas y le trabó un embargo de 500 millones de pesos.

Este nuevo procesamiento se suma al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías, a quienes fijó embargos a cada uno de 500 millones de pesos.

Al procesar a Dietrich, Canicoba Corral sostuvo que "el encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado".

Dietrich fue indagado el viernes último, entregó un escrito y no respondió preguntas, luego de lo que quedó ahora procesado como coautor de supuesta "administración fraudulenta".

Según dio por probado el juez, tanto Dietrich como otros dos exfuncionarios ya procesados con anterioridad, el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, habrían actuado "direccionando toda negociación y contratación".

Canicoba sostuvo que "los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".

De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.