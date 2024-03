Nominaciones en la Corte Suprema: Margarita Stolbizer cuestionó la falta de "equidad de género"

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia", consideró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Stolbizer/status/1770510596896591924&partner=&hide_thread=false Frente a la divulgación del Comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de… pic.twitter.com/DkZNxVZSpd — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) March 20, 2024

La oposición cuestionó la falta de mujeres en las nominaciones para la Corte Suprema

En la misma línea se expresó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, quien apuntó que el Gobierno se "olvidó" de las mujeres a la hora de proponer a los nuevos integrantes de la Corte.

"Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad", lamentó Gaillard.

Mónic Fein fue otra de las legisladoras que cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que el Presidente "eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia". "Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia", destacó Fein.

Por último, su par del Frente de Izquierda Myriam Bregman, sentenció: "No fallan. Todos antiderechos".

Nominaciones a la Corte Suprema: el Gobierno postuló dos nombres nuevos

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente de la República el Gobierno anunció: "El Presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley”.

“El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”, destaca el comunicado.

A pesar de las fuertes críticas de la oposición por la falta de "equidad de género", el diputado de la provincia de Buenos Aires Agustín Romo salió a defender la decisión del Ejecutivo.

"Realmente extraordinarias las criticas de las compañeras feministas a los dos personas elegidas por el Presidente para la Corte Suprema. Se quejan de que no son mujeres. Única critica. No si son aptos, capaces, inteligentes, honestos, no. Que no son mujeres. Sigan así, sin verla", planteó Romo.