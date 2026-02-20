Controladores aéreos anunciaron un paro tras el fin de la conciliación

La medida responde al vencimiento de una conciliación obligatoria firmada hace 20 días. ATEPSA contempla acciones escalonadas "conforme a fechas y horarios ya notificados".

El paro se estima para el jueves 26 de febrero a partir de las 00 horas.

Controladores aéreos anunciaron un paro estimado para el jueves 26 de febrero a partir de las 00 horas, tras el vencimiento de una conciliación obligatoria firmada hace 20 días con Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) . Se prevén acciones escalonadas con varias fechas y horarios "ya notificados".

El gremio de controladores anunció su nuevo cronograma de medidas de acción , luego de dar por agotadas las instancias de diálogo con EANA a más de veinte días de finalizada la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno.

La decisión fue comunicada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) en su web oficial, donde acusó a la empresa estatal de no haber presentado “una respuesta integral al conflicto ” durante el período de negociación.

El comunicado a sus afiliados indica que “habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos 20 días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria, EANA continúa sin brindar una respuesta integral al conflicto que venimos atravesando”.

Así, el cronograma de medidas fue presentado ante las autoridades competentes y contempla acciones escalonadas conforme a fechas y horarios ya notificados. El anuncio reaviva el conflicto que, en los últimos meses, afectó la operatoria aérea, con cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

Los controladores cumplen una función crítica al ser los responsables de autorizar el despegue y aterrizaje de los aviones, además de ordenar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y garantizar las operaciones bajo estrictos estándares de seguridad.

Durante las etapas anteriores del conflicto, la empresa estatal denunció que algunas acciones gremiales comprometieron la seguridad operacional y presentó una denuncia penal ante la Justicia federal.

Finalizó la conciliación obligatoria y los controladores aéreos anunciaron paros para febrero

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegacion (ATEPSA), el gremio de los controladores aéreos, anunció este martes que no lograron llegar a un acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) durante el período de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, cuya prórroga ya venció, y anticiparon que en febrero habrá nuevas medidas de fuerza.

A través de un comunicado, ATEPSA informó: “Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”.