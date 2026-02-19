El impacto del paro en el bolsillo: un viaje en auto de aplicación equivale a un salario diario + Seguir en









Miles de trabajadores debieron cumplir su jornada laboral en medio del paro general. Algunos sostienen que no saben cómo moverse hasta sus casas y otros piden paciencia hasta llegar a sus trabajos.

Constitución es uno de los puntos clave de la Ciudad en los que varias personas se ven obligadas a resolver cómo volver a sus casas.

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la votación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno comenzó este jueves en todo el país y uno de los puntos más impactantes del evento es la zona de Constitución, CABA. Allí confluyen diversos medios de transporte y, mientras el panorama es desolador por la poca actividad en la calle, algunas personas debieron esperar para volver a sus casas o ir a trabajar para evitar que les descuenten el sueldo.

En el marco del paro contra la reforma laboral, el Gobierno intimó a los gremios de transporte La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza. Los sindicatos habían anunciado su adhesión a la huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Paro general de la CGT: el reclamo de quienes debieron salir a trabajar “Vine hasta el Hospital Elizalde para sacar un turno, pero está cerrado, solo abrió la guardia y ahora me tengo que volver a casa, pero no sé cómo”, le contó un vecino a la agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, un joven estudiante contó que tienen que volver a su casa en Monte Grande, pero está a la espera de saber cómo resolverlo: “Trabajé toda la noche en un bar, pero no sé como viajar porque un auto de aplicación me cuesta lo mismo que lo que me pagan por día”.

VIDEO PARO CGT 2026 Las calles se encuentran mayormente vacías y con un mínimo de actividad entre personas que esperan volver a sus casas. Mariano Fuchila Otra de las testimoniales, que se repite en las primeras horas del paro, es la ayuda de los empleadores: “Con mi compañero tenemos que ir hasta Areco, pero en Puente Saavedra nuestro encargado nos va a pagar un auto de aplicación. Si no trabajamos hoy son casi $50 mil que perdemos y venimos de dos feriados”.

En paralelo, una mujer manifestó a TN: “Trabajo en el Hospital Militar, me tomo el colectivo de la línea 60, pero no creo llegar a tiempo, lo van a contemplar”. El Gobierno intimó a los gremios de Transporte a levantar el paro de este jueves por la reforma laboral Ante la parálisis del servicio de colectivos y de trenes, el Ministerio de Capital Humano anunció que procedió con la intimación a La Fraternidad y a la UTA para que se abstengan de llevar adelante "toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite". "La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", informó la cartera que conduce Sandra Pettovello.