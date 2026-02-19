Sin expectativas en el Congreso, gremios duros piden un paro de 36 horas y la CGT apunta a la Justicia + Seguir en









Dan por perdida la votación en Diputados y apuestan a la calle y tribunales. La presión a gobernadores dialoguistas dio pocos resultados y la desconfianza es total. También ya miran al armado electoral del 2027.

Los gremios más duros llaman a un paro de 36 horas.

Cuando el Gobierno consiguió el quorum para tratar la reforma laboral en Diputados, el sindicalismo perdió toda expectativa en la votación. Muchos la dan por perdida y ya planean el día después. Los más duros piden un paro por 36 horas y desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se preparan para ir a la Justicia. Algunos ya apuestan a un cambio de gobierno en 2027 como única salida.

La presión del sindicalismo sobre gobernadores dialoguistas no dio resultado. La CGT intentó el diálogo y los duros marcharon a Córdoba, Rosario y frente al Congreso, pero no hubo caso. Los bloques federales, Provincias Unidas y los tucumanos de Osvaldo Jaldo dieron quorum en Diputados y todo indica que, salvo una sorpresa, el Gobierno lograría ganar otra votación. Por eso, los gremios ya preparan otras acciones.

Desde la CGT anticiparon que seguirán insistiendo con revertir la reforma laboral, incluso si se aprueba en el Congreso. "Acá no terminó nada. Esto recién empieza", afirmó este jueves Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT. Agotado, el Congreso, la central obrera intentará frenar la ley en la Justicia, como ya lo logró con otras reformas hechas por LLA vía decreto o en la Ley Bases. Otro de los triunviros, Jorge Sola, afirmó que la norma es "inconstitucional" porque es regresiva de derechos alcanzados por los trabajadores y consagrados en la carta magna.

triunvirato CGT Para los gremios más duros agrupados en el Frente Sindical Unidad (FreSU), la alternativa es escalar el conflicto. El líder de la UOM, Abel Furlán, llamó a un paro de 36 horas para la semana que viene, con movilización las primeras 12 horas y después un paro activo de 24 horas. “Esto se resuelve con disputa, se resuelve con lucha, no ahí adentro traicionando lo más sensible y lo más digno que tiene cada trabajador que es su fuente de trabajo”, dijo Furlán este jueves en la movilización que realizaron frente al Congreso.

El Fresu viene creciendo en número de gremios y cada día se diferencia más de la estrategia delineada por el triunvirato de la CGT. No plantean una ruptura, pero hace semanas que llevan adelante un plan de lucha propio. Además de la UOM, lo integran Aceiteros y las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), entre otros. Y en las últimas se sumaron el sector camionero que lidera Pablo Moyano y La Fraternidad de Omar Maturano.

La mirada puesta en 2027 Sin diálogo con el Gobierno y con poca influencia en el actual Congreso, dentro de la CGT ya apuntan a construir una alternativa política para el 2027. Jerónimo lo dijo explícitamente en la conferencia de prensa de este jueves: "peronismo va a volver a construir una alternativa y el movimiento obrero va a ser un protagonista y seguramente vamos a poder construir un país que le vuelva a dar oportunidad a los 47 millones de argentinos". No es el único. Cerca de otro de los triunviros le confirmaron a este medio que siguen con más atención el armado peronista que las negociaciones en el Congreso: "Nosotros por lo pronto, ya volvimos al territorio a reunión del PJ. Seguimos la otra rosca". Desde este sector, la apuesta es sumar a la candidatura de Axel Kicillof. Pero no es el único candidato que suena. El otro nombre al que apuestan algunos gremios es el pastor evangélico Dante Gebel. El líder de los aeronavegantes, Juan Pablo Brey, lanzó un partido que pide por Gebel presidente. En el lanzamiento de ese espacio participó el triunviro Jerónimo. Por ahora son sólo tanteos, globos de ensayo. Como dijo el líder cegetista: "esto recién empieza".