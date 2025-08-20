Mientras el Gobierno perdía en Diputados, Javier y Karina Milei escuchaban a la filarmónica en la Casa Rosada

Participaron de una muestra musical organizada por Casa Militar. A la par, legisladores tumbaron el veto a la Emergencia en discapacidad y debatían el de jubilaciones.

Mientras el Gobierno sufría un nuevo revés en el Congreso con la caída del veto a la emergencia en discapacidad, Javier Milei y su hermana Karina participaron de un evento musical en el patio central de la Casa Rosada.

Se trató de una muestra organizada por Casa Militar que estuvo dirigida por el destacado director Pablo Boggiano y en la que participó la orquesta filarmónica del Ejercito y la Fanfarria Alto Perú de granaderos.

Así, en Casa Rosada se pudieron escuchar famosas piezas de la banda de sonido de las películas Star Wars o Rocky, entre otros films.

Milei y la secretaria General de la Presidencia buscaron mostrarse ajenos a lo que ocurría en el Congreso, donde la Cámara de Diputados ratificó la mala hora entre el oficialismo y el palacio legislativo, dando por tierra con el veto a la emergencia en discapacidad.

La votación se saldó con 172 luces verdes, 73 rojas y apenas dos abstenciones. De esta manera, la oposición sumó el apoyo de bloques dialoguistas y se anotó un triunfo.

En tanto, los diputados que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se dieron vuelta. En la que se prevé que será una extensa jornada, los bloques opositores apuntan a insistir con otras tres leyes que el presidente Javier Milei vetó en pos de sostener el "déficit cero".

Filarmónica Casa Rosada

Por estas horas, el cuerpo debate otro tema ríspido: el veto al aumento jubilatorio, que, de continuar con la tendencia, también caería. En el temario también están los dos proyectos de ley redactados por los gobernadores para generar nuevos esquemas de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos.

Tanto los vetos como las iniciativas de los jefes provinciales llegan con media sanción desde el Senado.

Respecto a la emergencia en discapacidad, al parecer, los acuerdos electorales que hizo Karina Milei surtieron efecto. Por caso, los dos diputados que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dieron vuelta su voto. Mientras que en junio Lisandro Nieri y Pamela Verasay votaron a favor de la Emergencia, en esta oportunidad votaron en contra. El dato es que Verasay quedó segunda en la lista mendocina, secundando al ministro de Defensa, Luis Petri.