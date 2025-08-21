La explosiva carta abierta de Marcela Pagano a Javier Milei sobre Karina y los Menem tras romper el bloque de LLA

La diputada, que se abrió del bloque de LLA, le habló al jefe de Estado, con quien supo tener una relación cercana. "Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra", le dijo sobre los "oportunistas" y "supuestos aliados".

Luego de romper el bloque de La Libertad Avanza , la diputada Marcela Pagano publicó este jueves una explosiva carta abierta en la que apuntó contra Karina Milei y los Menem debido al escándalo de coimas que derivó en la salida del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , y le expresó su "dolor" al presidente Javier Milei por "el rumbo del Gobierno". " Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra" , le dijo sobre los "oportunistas" y "supuestos aliados".

Pagano, que este miércoles se abrió de la estructura legislativa libertaria y creó un nuevo bloque, denominado "Coherencia", junto a los diputados Carlos D'alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González , le escribió al mandatario "desde el dolor, desde la decepción, pero también desde el respeto" para advertirle sobre la influencia de sus "supuestos aliados", a los que calificó como "aplaudidores de turno" , que "lo están llevando al abismo" .

La diputada, que supo tener una relación cercana con el jefe de Estado, aseguró que Milei "no es la casta" pero no dudó en afirmar que quienes lo rodean sí lo son. Además, afirmó que su entorno "lo manipula" y, para peor, "le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta".

" Lo están llevando a un abismo , Presidente. No lo hacen enemigos, lo hacen sus "amigos". Sus supuestos aliados. Los que festejan el hambre de los jubilados con memes de Twitter, como si el sufrimiento del pueblo fuera una ocurrencia de TikTok. Los que insultan como política, gritan como doctrina y destruyen como estilo", le dijo y afirmó: "No tienen programa, tienen cuentas troll. No buscan el orden, sino la revancha".

En la carta, la otrora conductora de televisión le dijo al Presidente que "se apartó de lo que nos enseñaba: ser leones y no corderos" y ahora "parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar", en una clara referencia a los dichos de Sebastián Pareja, el armador de las listas de LLA en Provincia, quien afirmó que colocaron en las boletas a "leales" que no ponen en duda el plan del mandatario.

Carta abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/1qCYeAhXtj — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 21, 2025

"Así fueron guillotinando a toda la militancia, a los dirigentes, a los que tenían matices. Quienes opinan son traidores, quienes levantan la voz son desestabilizadores y quienes denuncian, golpistas", continuó Pagano y aseguró que, tras la "limpieza" interna, "se quedaron con los oportunistas, con los que necesitan de la política como salida laboral y con quienes buscan su rédito económico. Los leones genuinos fueron expulsados del reino, y lo que queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche".

Luego, la diputada cargó contra Martín Menem. "Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios. Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate la casta? Por favor...", apuntó.

Pagano sobre el escándalo en la ANDIS: "Esto no es combatir la corrupción"

Acto seguido, también repartió críticas contra Karina, Secretaria General de la Presidencia. Tanto Menem como la hermana del Presidente se vieron envueltos en el escándalo de corrupción de la ANDIS. "Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la casta argentina. Esto no es combatir la corrupción, Presidente: es institucionalizarla con otros apellidos".

En ese sentido, le preguntó: "¿Cómo puede liderar una cruzada contra la corrupción cuando la misma se instala en organismos que atienden a los más vulnerables? Mientras los abuelos eligen entre comer o comprar medicamentos, mientras las PyMEs se funden, mientras las universidades se caen a pedazos, su ministro de Economía se sienta a brindar con champagne por el "logro" de que el país no explote... aunque se esté apagando".

Sobre el final, también se refirió a su salida del bloque libertario de Diputados. "No me fui. Me echaron con sus actitudes. Con su desprecio. Con su mirada vacía hacia los que le trajimos votos sin pedirle cargos, sin pedirle absolutamente nada. Me quedé en silencio todo lo que pude, hasta que comprendí que callar era traicionar. Por eso abandoné el bloque que ayudé a construir", aseguró.

A continuación, Pagano le advirtió a Milei que "todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra" y apuntó contra los "oportunistas que le venden recetas fallidas y lo empujan a gobernar desde el resentimiento y el ajuste a los más vulnerables".

Marcela Pagano advirtió sobre la economía: "Si usted no cambia de rumbo, ellos lo van a hundir"

Respecto a la actualidad económica, dijo que los números "hablan por sí solos" y mencionó la caída del poder adquisitivo y el ahorro "mes a mes, el dólar "artificialmente barato" que "está destruyendo nuestra industria", las fábricas que cierran, los trabajadores industriales desempleados, mientras "usted celebra que ingresen productos chinos a precios de dumping".

Además, horas después de haber aportado el voto para intentar, sin éxito, frenar el veto al aumento de las jubilaciones, le achacó a Milei que el haber mínimo "ya no cubren ni la mitad de la canasta básica" y el crédito productivo "está seco" porque es más barato importar que producir. "Había que cambiar el modelo económico, si. Pero pensando un puente para sostener en el medio a los actores necesarios para que una economía nacional prospere a largo plazo", sentenció.

Por ese motivo, dijo, fue que se alejó de LLA "sin claudicar en mis convicciones". "No lo hice contra usted, lo hice por usted. Porque quiero seguir creyendo que puede salir de esta trampa. Porque no quiero ser cómplice de lo que se viene", señaló. En esa línea, manifestó que el bloque es "heterogéneo" ya que "respeta las distintas miradas políticas y opiniones" y, nuevamente, le dijo: "Como usted mismo me decía, Presidente: "no somos ovejas, ni manada"".

Para terminar, Pagano le remarcó a Milei que no le habla "desde la vanidad ni desde el rencor" sino "como quien alguna vez lo admiró, lo abrazó con cariño y todavía, en algún rincón del alma, guarda esperanza". Por ese motivo, le pidió que "no delegue más la política en fracasados" ni confié en los que nunca arriesgaron nada. "No permita que destruyan lo que costó décadas construir. Presidente, el tiempo apremia. Si usted no cambia de rumbo, ellos lo van a hundir. Y con usted, al país y su industria", cerró.