Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei y habló de "las andanzas de 'EL JEFE' y su pandilla"

La expresidenta apuntó contra el Gobierno por los audios filtrados del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Además, también cruzó a la Justicia por el caso Vialidad.

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, escribió un extenso mensaje a través de su cuenta oficial de X en donde apuntó contra el Gobierno por el escándalo que surgió a raíz de los audios filtrados del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , contra la secretaria General de la presidencia, Karina Milei. "Después de que TODOS LOS ARGENTINOS HEMOS ESCUCHADO a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo (al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad), relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de 'EL JEFE' y su pandilla", denunció la dirigente peronista.

La exmandataria, que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su departamento ubicado en San José 1111, también criticó duramente al Poder Judicial por su fallo en la causa Vialidad: " ¿Te acordás de la 'doctrina Vialidad'?. .. ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: 'Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional'.

La expresidenta se hizo eco del caso que azota al gobierno de Milei. En detalle, Casa Rosada decidió desvincular a Spagnuolo luego de que se filtraran audios donde reconocía el pago de coimas por u$s500.000 mensuales por parte de una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem, con participación de la hermana del Presidente.

" Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem , es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", comparó Cristina con el caso Vialidad, por el que fue condenada a 6 años de prisión y prohibición para ejercer cargos públicos.

Che Milei… ¿Te acordás de la “doctrina Vialidad”?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: “Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional”. Bueno… dejame…

Sobre el caso que golpea estas horas a la Casa Rosada , Cristina se hizo eco de la acusación que recae sobre la secretaria General de la Presidencia que está "cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que le pasaste la motosierra …".

"¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que “quién es ese Spagnuolo”? ¿Que no la conocés a tu hermana? Daaale…", ironizó.

Sobre la responsabilidad penal que le cabría al Presidente - en caso de confirmarse las acusaciones - la expresidenta disparó: "Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA! O sea… ni siquiera te van a poder aplicar la 'doctrina Vialidad' porque vos Milei, ¡SÍ QUE SABÍAS!".

Luego, Cristina puso el foco sobre Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería "La Suizo Argentino S.A" y agregó que la misma es "la mayor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad" y que aparece "mencionada en los audios por Spagnuolo como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas, es amigo personal de Mauricio Macri, con quien juega al pádel, igual que los fiscales y los jueces que me condenaron".

Por último, la expresidenta volvió a cruzar al Poder Judicial y sentenció: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".

ANDIS, los audios de Diego Spagnuolo y la responsabilidad de Karina Milei

El escándalo surgió luego de que el periodista Mauro Federico revelara en el programa Data Clave audios donde se expone a supuestos operadores de la ANDIS que intentaban buscar dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado.

En los audios atribuidos al ahora exfuncionario, se detalla cómo los operadores de la agencia le pedían dinero a empresas proveedoras del Estado, sobre todo en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales.

SPAGNUOLO ANDIS.jpg "A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", se escucha en uno de los audios atribuidos a Spagnuolo. Presidencia

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, se escucha en los audios atribuidos a Spagnuolo.

"A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", agregó dejando entrever que alguien se queda con un porcentaje importante. Según reveló el propio Spagnuolo en otro fragmento, ese 8% ronda los u$s500.000 y u$s800.000 mensuales.

A su vez, señaló que el entramado no sólo estaba vinculado al área farmacéutica sino también a internaciones y transporte. “Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, lanzó.