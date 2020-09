Juicio Obra pública: testigos que no corroboran acusaciones y fiscales "a la pesca"

Quien primero lanzó la queja ante el Tribunal Oral que lleva adelante el juicio fue el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro.

El letrado remarcó que “claramente” al interrogarse a estos nuevos testigos que “nada de interés aportan”, los fiscales intentan reeditar un tema la investigación. Pero la instrucción “está agotada, se está denaturalizando el debate oral”, dijo al letrado, a cuyo planteo adhirieron otros letrados.

Varios abogados que participaron del juicio por la platafoma Zoom, coincidieron en que la fiscalía “está a la pesca” de que surjan nuevos hechos, o de que los testigos puedan decir algo o dar nuevos nombres que no están en la investigación.

Esas advertencias quedaron asentadas por los jueces del tribunal.

Hoy prestaron declaración dos testigos. La primera Cristina Lavaisse, una contadora y abogada que trabajó en la Inspección General de Justicia desde 2007 y que fue interrogada sobre una visita de inspección a Austral Construcciones.

La testigo dijo que no tuvo acceso a documentación de la firma de Lázaro Baez, pero fue preguntada de manera insistente sobre aspectos que ella decía y recalcaba desconocer.

La visita de inspección sobre la que le preguntaron fue en las oficinas de Austral en la Ciudad de Buenos Aires en el Pasaje Carabelas. La testigo explicó que cuando hicieron la inspección no estaban todos los balances. Que la medida fue por ello.

El segundo testigo de la jornada fue Jorge Suhurt, quien se desempeñó en la subsecretaría de Obras Públicas de 2005 a 2007 como asesor del funcionario Raúl Rodríguez.

El testigo recibió algunas preguntas obvias (según las defensas) como qué función tenía uno de los acusados del juicio, José Lopez. Suhurt respondió no participaba de las reuniones con este último, que no tuvo trato con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ni con el ex titular de Vialidad Nelson Periotti.

Tampoco conoce a Lázaro Baez, ni puede aportar nada sobre la empresa Austral Construcciones.

Luego le preguntaron por otros asesores de la secretaría de Obras Públicas. Esa manera de interrogar fue objetada por los defensores, quienes advirtieron sobre las maniobras de “pesca” de la fiscalía.

En el primer juicio oral y público que tiene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios en el centro de la escena se debate el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.