Ofelia Fernández se despidió de la Legislatura y advirtió a los dirigentes libertarios: "Ahora yo les pago el sueldo"

A través de un video publicado en su cuenta oficial de la plataforma X (ex Twitter), la integrante del Frente Patria Grande hizo un repaso de su carrera como legisladora: "Si me preguntabas, yo no pensaba que a los 19 iba a llegar acá . Termina mi mandato, así que quería repasarlo un poquito".

La despedida de Ofelia Fernández como legisladora porteña

El video, además, cuenta con una sucesión de imágenes que muestran declaraciones de Ofelia Fernández, en distintos momentos de su mandato y en diversos contextos: canales de televisión y de radio, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o en manifestaciones.

“A los que me votaron en aquel entonces, a los compañeros y compañeras de siempre, quiero decirles muchas gracias, y a algunos de los demás, prepárense porque a partir de ahora no me pueden correr con nada. Resulta que muchas de las cuentas que me bardeban incansablemente por Twitter sin nombre ni apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei", expresó.

ofelia fernández miley cyrus.jpg Ofelia Fernández imitió a Miley Cyrus en su video de despedida.

Fernández, en tono humorístico, cierra su video, y por ende su última declaración como legisladora, con la copia de la última escena de la serie estadounidense Hanna Montana, donde Miley Cyrus abandona su casa para siempre.