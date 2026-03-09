Oficial: convocan a audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares

Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibirán opiniones sobre el proyecto que modifica la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglacial. Las exposiciones serán el 25 y 26 de marzo.

La Cámara de Diputados de la Nación convocó formalmente a audiencias públicas para debatir el proyecto de ley que propone modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial , una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria fue oficializada mediante una publicación en el Boletín Oficial y fue impulsada por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de Diputados , en el marco del tratamiento del expediente 0072-S-2025 .

Según la resolución, las audiencias se realizarán en dos jornadas: el 25 de marzo se desarrollará la instancia presencial en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados , ubicada en Avenida Rivadavia 1841 , en la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el 26 de marzo se realizará la jornada virtual , destinada a quienes participen de forma remota.

En ambos casos, las exposiciones se llevarán a cabo entre las 10 y las 19 .

Las personas interesadas podrán inscribirse en el Registro de Participantes hasta el 20 de marzo , ya sea de manera presencial o a través de un formulario que se publicará en la página oficial de la Cámara de Diputados ( www.hcdn.gob.ar ) .

Quienes opten por la inscripción presencial deberán presentarse en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ubicada en el primer piso del Anexo C, de lunes a viernes entre las 10 y las 16.

Diputados Ley de Glaciares Miriam Bregman Oposición Las audiencias se realizarán el 25 de marzo de forma presencial y el 26 de manera virtual. La Izquierda Diario

El plazo de inscripción vencerá el 20 de marzo a las 16 para la modalidad presencial y a las 20 para la inscripción virtual.

Además, los participantes podrán presentar ponencias por escrito, que deberán enviarse por correo electrónico a la comisión correspondiente o entregarse personalmente hasta esa misma fecha.

Cada exposición durante la audiencia tendrá un máximo de cinco minutos, mientras que las presentaciones escritas no podrán superar las diez carillas en formato A4.

glaciares El proyecto busca reforzar la protección de los glaciares como reservas de agua estratégica. Depositphotos

Marco legal y publicación de intervenciones

Las audiencias se desarrollarán de acuerdo con el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados y el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que promueve el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Las ponencias y participaciones que se registren durante las jornadas serán publicadas posteriormente en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación.

El proyecto que se debatirá busca introducir cambios en la Ley de Glaciares, que establece la protección de estos ecosistemas como reservas estratégicas de recursos hídricos.