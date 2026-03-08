Roberto Cacciola en PDAC 2026: "La minería en Argentina todavía no está instalada definitivamente"

El presidente de CAEM destacó el fuerte interés internacional por el país en la PDAC 2026 y advirtió que el sector atraviesa “la mitad del camino” tras la media sanción en el Senado para modificar la ley de Glaciares.

Desde PDAC 2026, Roberto Cacciola planteó la necesidad de ampliar el consenso político y social para consolidar el desarrollo minero.

Enviado especial a Toronto, Canadá.- La participación argentina en la convención minera más importante PDAC 2026 del mundo dejó señales de mayor interés internacional por el país, pero también expuso los desafíos políticos y sociales que enfrenta el sector para consolidar su desarrollo.

Así lo planteó el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) , Roberto Cacciola , en una entrevista con Energy Report durante la PDAC 2026 en Toronto . El dirigente valoró el creciente protagonismo de la delegación argentina en el evento y puso el foco en el próximo paso legislativo clave: el debate en Diputados de la adecuacuión de la ley de Glaciares.

Según Cacciola, el sector llegó al encuentro internacional con una señal política relevante: la media sanción obtenida en el Senado para modificar el marco normativo que regula las actividades en zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, advirtió que el proceso aún está lejos de arse. “Llegamos con la media sanción de Senadores, lo cual es un punto importante, lógicamente en la mitad del camino”, explicó.

En el último plenario de comisiones de Diputados se determinó que existan dos audiencias públicas, el 25 y 26 de marzo, de forma previa a la instancia de dictaminar el proyecto, que en el Senado fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra. De hecho, ya es posible que cualquier ciudadano se inscriba en el Registro de Participantes hasta el 20 de marzo.

Para el titular de la cámara empresaria, uno de los datos más relevantes de esta edición de PDAC fue la mayor concurrencia y, especialmente, la presencia activa de ejecutivos internacionales con capacidad de decisión sobre inversiones.

En PDAC la consultora Poliarquí presentó unun dato revelador: 69% de los argentinos confía en científicos para tomar decisiones ambientales, superando ampliamente a ONGs y gobiernos.

“Primero para destacar la concurrencia que fue mayor y además con una participación activa de representantes importantes de distintas empresas localizadas fuera de Argentina. Eso es un avance importante porque hay un interés marcado en la Argentina”, señaló.

Ese interés se da en un contexto global de creciente demanda por minerales críticos para la transición energética -como cobre y litio- donde el país busca posicionarse como un actor relevante.

Cacciola también destacó el rol institucional de las provincias y del Gobierno nacional durante el evento, particularmente en el llamado “Argentina Day”, donde se presentaron los lineamientos de política minera ante inversores internacionales. “La presencia de las provincias fue importante. Destaco el día argentino con una buena definición por parte del gobierno nacional de lo que se busca”, afirmó.

Cacciola: la minería aún no está “instalada definitivamente”

Más allá del entusiasmo que genera el potencial geológico argentino, Cacciola remarcó que el sector todavía enfrenta un desafío estructural: consolidar la minería como una actividad plenamente aceptada y desarrollada en el país. “La minería en Argentina no está instalada definitivamente”, advirtió.

En ese sentido, explicó que uno de los ejes del trabajo del sector durante PDAC fue plantear la necesidad de ampliar el consenso político y territorial alrededor de la actividad, incorporando a provincias que todavía no tienen tradición minera.

Roberto Cacciola CAEM TSX Bolsa de Toronto CAEM presentó "Conectando Proyectos" en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) en el marco de PDAC 2026. Durante la jornada, estuvieron Guillaume Légaré (TSX), Roberto Cacciola (CAEM), Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza), Sebastián PIña (CEO Impulsa Mendoza), Jimena Latorre (Ministr de Energía, Minería y Ambiente de Mendoza).

Según detalló, durante el encuentro se organizó una mesa redonda que reunió gobernadores, ejecutivos de compañías y representantes diplomáticos, con el objetivo de comenzar a construir una agenda más amplia para el desarrollo del sector.

“Hoy hay que armar una mesa más amplia para que ojalá la podamos convocar en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para que de alguna manera estén la mayoría de los gobernadores posibles”, planteó.

Cacciola: “La pregunta que hoy hace la sociedad es: ¿qué hay para mí?”

Para el dirigente, el crecimiento de la minería en Argentina dependerá en gran medida de la capacidad del sector de generar beneficios concretos para las comunidades. “Para que se instale la minería tiene que haber un efecto desarrollo para el país”, sostuvo.

Según un estudio reciente de Poliarquía, solo el 20% de la población afirma conocer algo sobre minería y 7 de cada 10 personas admiten saber poco o nada.

En ese marco, explicó que desde la cámara están impulsando un enfoque que ponga en el centro la generación de empleo, el desarrollo de proveedores y la capacitación de recursos humanos. “La frase que insertamos en todos lados es ‘¿qué hay para mí?’. Eso es lo que está pidiendo la gente hoy en día”, afirmó.

PDAC 2026 Toronto Canadá stand PromArgentina

De acuerdo con Cacciola, responder a esa pregunta implica promover mayor capacitación laboral, fortalecer la competitividad de proveedores locales y fomentar alianzas empresarias que permitan mejorar la capacidad de respuesta de la cadena de valor minera. “Tiene que haber mucha capacitación, preparación de recursos y tratar de que haya alianzas entre proveedores para ser más competitivos”, explicó.

Infraestructura y proveedores, los próximos desafíos

El titular de la cámara también advirtió que, si finalmente se aprueban los cambios regulatorios vinculados a la ley de Glaciares, el país deberá avanzar rápidamente en otras áreas clave para viabilizar los proyectos mineros.

Entre ellas mencionó especialmente el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de la cadena de proveedores. “Si tenés la aprobación de Glaciares viene el tema de un desarrollo muy fuerte de infraestructura que hay que armar”, señaló.

En ese proceso, indicó que Argentina también deberá abrirse a la participación internacional en aquellos segmentos donde aún no cuenta con capacidades industriales o tecnológicas.

“Habrá que armar la cadena de proveedores que sirva, que sea realmente potencialmente competitiva y también tendremos que abrirnos al mundo para recibir lo que nosotros no tenemos”, explicó.

Cacciola: “Tenemos que transitar un camino de inteligencia”

En su análisis del escenario político y empresarial, Cacciola planteó que el futuro del sector dependerá de la capacidad de construir consensos duraderos. “Si tengo que sintetizar, tenemos que transitar un camino de inteligencia”, sostuvo.

Ese camino, explicó, deberá estar basado en el diálogo entre gobiernos, empresas y comunidades, evitando posiciones rígidas o confrontativas. “El camino es el del diálogo, de no tener actitudes soberbias ni definitivas. Todo va a requerir de un ida y vuelta”, afirmó.

En esa línea, valoró especialmente el hecho de haber reunido en Toronto a gobernadores, vicegobernadores y ejecutivos de empresas mineras globales que toman decisiones de inversión. “Por lo menos se puso sobre la mesa lo que se piensa y tratemos todos de tirar para el mismo lado. Ese es el objetivo”, concluyó.