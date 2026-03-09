Se conocieron los patentamientos de febrero, en medio del conflicto por los datos del sector

La entidad que agrupa a los concesionarios volvió a publicar su informe mensual pese a la controversia con el Ministerio de Justicia y el SIOMAA por el manejo de los datos del sector.

En medio de la polémica con el Gobierno por la difusión de las estadísticas del mercado automotor, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) volvió a publicar su informe mensual de patentamientos correspondiente a febrero de 2026 . La entidad difundió las cifras pese a las tensiones generadas con el Ministerio de Justicia y el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA) sobre quién debe administrar y divulgar los datos del sector.

De acuerdo con el reporte, durante febrero se registraron 42.026 vehículos 0km , lo que representa una caída interanual del 5,7% respecto del mismo mes de 2025 , cuando se habían patentado 44.566 unidades .

Si la comparación se realiza frente a enero de 2026 , el retroceso fue mayor: los patentamientos cayeron 36,8% , ya que en el primer mes del año se habían registrado 66.454 vehículos .

En términos acumulados, el mercado también muestra una leve contracción. Entre enero y febrero se patentaron 108.480 unidades , cifra que se ubica 4,9% por debajo del mismo período de 2025 , cuando se habían contabilizado 114.086 vehículos .

Más allá del debate institucional por el control de las estadísticas, el informe de ACARA también permitió conocer cómo se comportó el mercado en términos de marcas y modelos durante febrero.

Según los datos difundidos, Volkswagen fue la marca más vendida del mes, consolidando su liderazgo en el mercado argentino de vehículos nuevos.

En cuanto a los modelos, la Toyota Hilux volvió a posicionarse como el vehículo más patentado del país, reafirmando el protagonismo de las pickups medianas en las preferencias de los compradores locales.

El reporte mensual también incluyó el detalle completo del Top Ten de modelos, donde se destacan varios utilitarios y vehículos producidos en la región, un segmento que mantiene fuerte presencia dentro del mercado argentino.

2026.02. SIOMAA. Informe de Mercado 4W_ok

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, reconoció que febrero fue un mes complejo para la actividad comercial y explicó que distintos factores influyeron en la caída del volumen de operaciones.

“Fue un mes con menos días hábiles y atravesado por variables cambiarias y estacionales. También hubo expectativas de precios poco realistas, lo que generó cierta cautela entre los compradores”, señaló el dirigente.

A pesar del retroceso mensual, Beato sostuvo que el sector mantiene una mirada optimista para los próximos meses y espera que la actividad recupere dinamismo de manera progresiva.

“El mercado debería ir tomando ritmo de menor a mayor durante el año. Observamos con atención los cambios en materia impositiva y el impacto de la baja de tasas, factores que pueden impulsar la actividad”, concluyó.

La difusión del informe se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las entidades del sector, luego de que surgieran diferencias sobre la administración y publicación de los datos estadísticos del mercado automotor argentino, una información clave para concesionarios, fabricantes y analistas de la industria.