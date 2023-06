Oficial: Ramiro Marra es el candidato a jefe de Gobierno de Javier Milei

MILEI confirmó que RAMIRO MARRA será su CANDIDATO a jefe de Gobierno porteño

"Cuando empezamos dijeron que los liberales eran muy atractivos para la tv pero no tienen votos. Después que no íbamos a formar partido, pero creamos La Libertad Avanza. Seguían diciendo que no pasaríamos las PASO, que perderíamos contra el voto en blanco, que perderíamos contra la izquierda. Terminamos sacando 17 puntos en las generales", añadió Javier Milei.