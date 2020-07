Arranca Pacto Social con agenda de reforma laboral, social e impositiva para la pospandemia

El debate tendrá como ejes la preparación para la esperada instauración del Consejo Económico y Social en la Argentina, un órgano consultor de políticas para el desarrollo a largo plazo que deberá ver la luz a instancias de una ley sancionada en el Congreso y que formó parte de las promesas de campaña del Frente de Todos. Se prevé que será una entidad de discusión tripartita con dictámenes no vinculantes pero para habilitar discusiones parlamentarias sobre los ejes abordados. Para su implementación definitiva el Ejecutivo aguardaba dos desenlaces de resultado todavía abierto: el de la pandemia y el de la renegociación de la deuda con los acreedores privados, que se supone dejaría un excedente económico disponible para la definición de políticas económicas para la reactivación.

“Queremos conformar una mesa que no sea sólo para reclamar sino para trazar una mirada másde mediano y largo plazo, atendiendo a la coyuntura pero también a lo estructural”, le dijo a Ambito Gerardo Martínez, jefe del gremio de la construcción (Uocra) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Irá junto a Héctor Daer, cosecretario general de la central obrera. Martínez explicó que la dinámica del acuerdo social deberá ser en espejo de otras instituciones de diálogo tripartito: “En la cultura de la concertación, como sucede en la OIT, nadie se puede ir de la mesa. Te podés enojar pero no te podés levantar. En todo caso, si no hay acuerdo sobre un punto se pone un paraguas, un corchete sobre ese ítem y se sigue con otro”, comentó.

Para Hugo Yasky, jefe de la CTA de los Trabajadores, la convocatoria será “el inicio del camino hacia la conformación del Consejo Económico y Social en la Argentina”, que a su juicio deberá incluir no sólo a los grandes empresarios sino también a los sectores pyme. “El mundo empresario tiene otros sujetos como los pequeños y medianos que tienen sus organizaciones, los pequeños productores rurales, el movimiento cooperativo, eso forma parte también del mundo empresario de la Argentina y también tienen que estar aunque no tengan el porte ni la billetera de los que hace cuatro años a esta parte con el gobierno de (Mauricio) Macri eran los únicos que forma excluyente podían llegar a estar en una convocatoria”.

Para Yasky la participación implicará un desagravio luego de haber sido marginado del acto por el 9 de julio del que participó la CGT junto a representantes de las cámaras empresarias del denominado G6. Pero también el encuentro podrá leerse como una ratificación de la inclinación de Alberto Fernández por el diálogo en su versión más amplia, luego de que Cristina de Kirchner y Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, le hicieran saber –por vías más indirectas o explícitas, respectivamente- que no debía sentar a una mesa de diálogo a los principales referentes del sector patronal de la Argentina por tratarse de sectores que no comparten los intereses de las grandes mayorías populares.

También participarán del encuentro Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la oficina local de la OIT; Youcef Ghellab, jefe de la Unidad de Dialogo Social y Tripartismo de OIT; Geert De Poorter, presidente de la Junta Directiva del Servicio Público Federal Empleo, Trabajo y Diálogo Social de Bélgica; Apostolos Xyraphis, secretario general del Consejo Económico y Social de Grecia, y Roberto Valent, coordinador residente de ONU en la Argentina, entre otros.