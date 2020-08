Durán Barba: "El viaje de Macri no era oportuno"

Asimismo, le expresó a modo de sugerencia: "Tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas que también son importantes como la fundación de la FIFA . Pero me parece que está en una situación intermedia que provoca problemas".

Sobre esta última posición que optó el excandidato a presidente, ejemplificó con Juan Domingo Perón al señalar que "vivió 18 años afuera y no perdió ningún liderazgo", al tiempo que ve a Macri "en una incógnita, quiere o no quiere ser político".

"Le habría sugerido que no (viajara). Creo que no era oportuno. Pero cada uno tiene su punto de vista y respeto los puntos de vista de los demás", manifestó Durán Barba, quien fue sometido a un hisopado recientemente luego de que la madre de uno sus socios falleciera a causa del coronavirus Covid-19.

Consultado sobre el rol de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, opinó que "es una persona muy preparada" ya que "es una persona que estuvo en el proyecto (Juntos por el Cambio) desde el inicio".

"Horacio es un ser civilizado. A mí me parece civilizado que los políticos hablen entre sí, que los políticos encuentren acuerdos", comentó y apuntó que, al igual que Alberto Fernández y Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, es "directamente" responsable en el marco de la pandemia.

En ese sentido, remarcó la "actitud sensata" del presidente, Larreta y Axelñ Kicillof, gobernador bonaerense, para llevar adelante un trabajo en conjunto frente al "problema más grande que ha tenido la humanidad en toda su historia".

"Me sorprendió Kicillof, no creí que tendría la actitud de trabajar con otros que no piensan como él. Pero me sorprendió para bien, porque yo creo que cuando está en juego la vida de la gente hay que dejarse de peleas y trabajar con quien sea para ayudar a la gente", observó.

"Todos los días recibo informes de la Universidad John Hopkins, y hoy el que recibí afirma que la Argentina es el país, en números de muertos por millón, que afrontó más exitosamente la pandemia en el mundo después de Vietnam", destacó en diálogo con Infobae.