Oscar Ojea recibió a indígenas de Jujuy y les transmitió la palabra del Papa Francisco

Otra de las definiciones de Ojea que los bienvenidos no olvidan y mandaron a reproducir por todo Jujuy involucra al Papa Francisco: "Está al tanto de nuestros problemas” y, que como bien dice en su encíclica Laudato Sí, “debe haber consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios".

Ojea escuchó al cuarteto de originarios y quedó admirado de la formación, ya que fueron muy precisos en las críticas a la nueva Constitución que impuso por la fuerza y de manera inconsulta el gobernador, acompañado por once ediles del Partido Justicialista que lidera Rubén Rivarola .

Asimismo, el obispo de San Isidro y presidente de la CEA escuchó detalles de las persecuciones policiales y judiciales diarias que sufren todos aquellos que salen a reclamar para que caiga la nueva Constitución.

El obispo en San Salvador de Jujuy, César Fernández, estaba enterado del cónclave en la sede porteña de la CEA y fue Ojea quien les recomendó a los originarios que fueran a conversar con su par en la capital de la provincia. Este medio contó que justamente el obispo local se ausentó de la jura de la nueva Constitución, que nació huérfana de fe, al no haber jurado Morales sobre los Santos Evangelios.

Fue determinante para el encuentro de Ojea e indígenas, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Esteban “Gringo” Castro estuvo presente en la reunión en la casona de los obispos, como la semana pasada, en la Quinta de Olivos, cuando medió para que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también recibiera una comitiva de originarios.

En las próximas horas la comitiva de indígenas en la Ciudad de Buenos Aires mantendrá encuentros con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, el titular del Instituto de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, entre otros altos funcionarios. El viernes, a las 9.30, estarán en el Congreso Nacional en una audiencia pública que había prometido Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores.

AVANCES Y DILEMAS

En Jujuy las organizaciones sociales, como los sindicatos y hasta los gauchos (criollos que andan en el monte a caballo) forman parte del amplio arco de resistencia a la reforma de la Constitución jujeña que no detiene su lucha y ha logrado, en esta última semana, que diversos Concejos de Deliberantes voten contra la nueva Constitución provincial. Ello se logró en Humahuaca, La Quiaca, Perico, Abra Pampa, Uquía, Maimará, Libertador General San Martín (lo que abarca las cuatro regiones jujeñas) que rechazaron la reforma constitucional, mientras que en Tilcara y otras localidades, como la que concentra el poder económico y político, la capital San Salvador, lo que buscan los concejales oficialistas es ausentarse de su trabajo y así no lograr quorum para no sesionar.

Mientras que la unidad de los que luchan crece, sobre todo de los gremios docentes con las organizaciones sociales en lo que llaman “la intersindical”, existe otro sector que propone los cortes de ruta. El fin es el mismo, que caiga la reforma de Morales, pero el método para conseguirlo está en debate. La posición de choque frontal quiere el bloqueo de las rutas y esto ya se vivió genera una sanguinaria embestida represiva por el gobernador Morales como ocurrió hace días atrás en Perico, donde se ubica el aeropuerto, a pocos kilómetros de la capital jujeña. Las detenciones, más los heridos, algunos de ellos jóvenes que terminan perdiendo los ojos por los balazos de goma, para los que se organizan en “la intersindical” es un retroceso porque desvía el foco central de la lucha al tener que asistir en tiempo y recursos a los privados de la libertad y hospitalizados.

Desde el clero y laicos jujeños, el poder político local, como a nivel nacional, se viene evaluando propuestas de diálogo entre el pueblo en rebeldía y el gobernador en campaña a vicepresidente de la nación. Las propuestas de salida política, como respuestas jurídicas, son variadas, pero aún no se concreta ninguna.

LAS OBJECIONES A LA CONSTITUCIÓN

Las observaciones a la Constitución de Morales centralmente son:

Al artículo 3, que permite al Poder Ejecutivo provincial celebrar convenios con potencias extranjeras.

Al artículo 5, que le recorta facultades a la Nación para una potencial intervención federal de la provincia.

Al artículo 6, que da la posibilidad de considerar “terroristas” a las organizaciones sociales e indígenas.

a las organizaciones sociales e indígenas. Al artículo 36, que consagra los desalojos exprés.

Al artículo 50, que otorga el poder de sacar a las comunidades originarias de sus tierras ancestrales asignando otras.

Al artículo 67, que refuerza el fundamento normativo para reprimir los cortes de ruta.

Al artículo 68, que se refuerza “la injerencia indebida de la Nación” en el dominio provincial de los recursos naturales.

