Pablo Quirno, tras la cadena sobre Malvinas: "Argentina está tomando acciones concretas"

El canciller respaldó las medidas anunciadas por Javier Milei y destacó la creación de una base naval en Ushuaia para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno afirmó que las medidas sobre Malvinas responden al accionar unilateral del Reino Unido.

el mensaje del presidente Javier Milei , el canciller Pablo Quirno aseguró que Argentina "está tomando acciones concretas" frente al avance del Reino Unido en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas . También respaldó la creación de una base naval en Ushuaia y remarcó su importancia estratégica.

"Es un mensaje sumamente importante donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía en las islas Malvinas", explicó Quirno en A24 tras la cadena nacional. En ese sentido, cuestionó la explotación de recursos naturales que el Reino Unido intenta desarrollar "de manera unilateral" mientras continúa la disputa por la soberanía.

El canciller sostuvo que "no podemos permitir que una decisión unilateral que está en contra de una resolución de las Naciones Unidas, mientras está en disputa la soberanía, siga avanzando" y señaló que el paquete de medidas anunciado por Milei llevó seis meses de negociaciones.

Quirno también se refirió al DNU que firmará Milei para avanzar con la creación de una base naval en Tierra del Fuego . " Esa base naval es justamente algo que Argentina necesita hace muchísimo tiempo ", afirmó, y explicó que el objetivo es fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur, considerado además el camino hacia la Antártida.

El funcionario aclaró que se tratará de una instalación "multipropósito" y que "nos acerca al continente blanco" . Además, remarcó: "Es una base naval de apoyo logístico, no es una base bélica" .

Según detalló, la denominada Base Naval Integrada Ushuaia tendrá presencia militar debido a que las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la logística y del cuidado del mar argentino. "Tiene un fin estratégico muy particular que tiene que ver con la defensa nacional", explicó Quirno, quien agregó que las Fuerzas Armadas "están celebrando este anuncio".

Quirno ratificó que se creará una Base Naval Ushuaia para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y acercarse a la Antártida.

En relación con las sanciones anunciadas por el Gobierno, el canciller afirmó que "las empresas van a tener que decidir si apostar por un lugar donde están haciendo actividades ilegales en un territorio disputado o si vienen a un país con mayor posibilidad de ganancias con previsibilidad y reglas claras".

Quirno adelantó que las medidas contemplarán un aumento de las penas, la posibilidad de utilizar el juicio en ausencia para condenar a las operadoras y sanciones contra "todo aquel que le provea asistencia, ayuda y servicios". Los detalles se conocerán con la publicación del decreto reglamentario.

Sobre el Consejo Nacional de Seguridad, otra de las medidas mencionadas por Milei, explicó que el organismo "va a determinar la política de seguridad nacional, fronteras hacia afuera" para definir cómo defender los intereses argentinos.

"La causa Malvinas está arriba de todo", remarcó el canciller, quien también rechazó las especulaciones vinculadas con un supuesto "timing preelectoral" y aseguró que esa cuestión "está lejos de la mentalidad del presidente en este momento".

El respaldo de Donald Trump y el contacto con Israel

En cuanto a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien puso en duda el apoyo al Reino Unido en la disputa por las islas, Quirno consideró que "cuando el presidente Trump pone esto sobre la mesa creo que también está diciendo la importancia que tiene Argentina en el mapa mundial".

"Llegó el momento de apoyarnos, además de declaratoriamente de manera efectiva", sostuvo el canciller al referirse a los países que históricamente respaldaron el reclamo argentino.

Por último, Quirno confirmó que el Gobierno mantuvo contactos "con el gobierno de Israel porque una de las operadoras en Malvinas es israelí". Se refirió así a Navitas Petroleum, operadora de Sea Lion y socia de la británica Rockhopper Exploration en ese proyecto.

"Estamos esperando el apoyo de Israel que está en conocimiento de la situación hace unos meses", concluyó.